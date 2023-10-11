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Fosfor bombası iddiasının ardından görüntüler geldi: Uluslararası yasaklı! Gazze semalarında şoke eden anlar

11.10.2023 16:11 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Hamas arasında cumartesiden beri süren çatışmalarda skandal bir iddia ortaya atılmıştı. Son olarak İsrail'in uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullandığı anlar olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bombanın kullanılması üzerine gökyüzünde yoğun bir beyaz duman oluştuğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Dünya İsrail-Filistin savaşındaki sıcak gelişmeleri takip ederken çatışmalarda fosfor bombası kullanıldığı iddiası gündem yarattı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın iddiayı ortaya atmasının ardından Reuters haber ajansı, fosfor bombası kullanıldığı görülen görüntüleri yayımladı.

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Görüntülerde Gazze kentinin üzerine fosfor bombası atıldığı görüldü. İsrail tarafından son çatışmalarda kullanıldığı anlarda çekildiği öne sürülen görüntülerde kentin üzerini yoğun duman kapladığı görülüyor.

Filistin'den yapılan açıklamada bombanın Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullanıldığı öne sürülmüştü.

Öte yandan AA'nın aktardığına göre Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, hedef üzerine tüketmeyen bir yanıcı kimyasal olan fosfor kullanılarak yapılan bir saldırı silahıdır. Fosfor, birçok farklı formda bulunabilen kimyasal bir elementtir. Fosfor bombaları genellikle havadan atılır ve yoğun bir duman ve ateş topuyla patlar.

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Fosfor bombaları, çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Savaşta, düşman birliklerine veya stratejik hedeflere saldırmak için kullanılabilir. Fosfor bombaları, düşmanın görüşünü engelleyerek, hareketini kısıtlayarak veya hedeflerini yakarak onları etkisiz hale getirmeyi amaçlar.

Ancak fosfor bombaları, uluslararası hukuka göre sivil yerleşim alanlarında kullanımı yasaktır. Bu tür bombaların kullanılması sivilleri hedef aldığı ve aşırı zarar verici olabildiği için savaş suçu olarak kabul edilir. Fosfor bombaları, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde büyük oranda hasara ve ciddi yanıklara neden olabilir.

Sonuç olarak, fosfor bombaları ölüm ve yıkıma yol açabilen etkili bir saldırı silahıdır. Ancak uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanımı yasaktır ve savaş suçu olarak kabul edilir.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail fosfor

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