"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"

Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını dile getiren Pekcan, "Bu; işin doğasında var. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparsa yapsın, biz bu dayanışma ruhu içinde büyümeye, istihdam yaratmaya ve ihracata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bu engelleri de en kısa zamanda aşacağız"

Bakan Pekcan, bugün, Türkiye’nin pek çok şehrinden, girişimci KOBİ’lerin Türkiye Ticaret Merkezleri ile dünyaya açıldığını belirterek, "KOBİ’lerimiz, teknolojide, üretimde kendi kendine yeterli bir Türkiye için yatırımlarına devam ediyor. Her kıtada iş imkânı arıyor. Afrika’da, Orta Doğu’da, Orta Asya’da her yerde başarılı Türk girişimcisi, Türk KOBİ’si görüyoruz." diye konuştu.

Diğer taraftan, odalar ve borsaların dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Pekcan, bugün olduğu gibi “inovatif finansman fikirleri” ile ekonomiye destek olduklarını söyledi.

Pekcan, kamu kurumlarının, spekülasyon rüzgarını dağıtacak kararları derhal alacak araçlara sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Piyasaları takip ediyoruz. Kısacası bu dayanışma ruhunu yakalamış, girişimci, dinamik, zeki, üretken Türkiye, önümüzdeki on yıllarda da Avrupa’nın en dinamik ekonomisi olmaya devam edecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi, ekonomide dalgalanmalar her daim olabilir. Millet olarak gücümüzü, bu anlarda ortaya koyacağız. Yolda zorluklar, engeller olacaktır ama dayanışma ruhu ile müşterek gayretimiz, dayanışmamız ile bu engelleri de en kısa zamanda aşacağız."