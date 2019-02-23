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"Birtakım ayak oyunları var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "CHP görünümlü HDP'li bir belediye başkanı, İzmir'e birileri tarafından empoze mi ediliyor? Yani şu an CHP'ye vereceğiniz oy acaba başkalarına mı gidecek?" - "3 il çok kritik. İzmir, Adana ve Mersin. Bu 3 şehir üzerinden birilerinin birtakım ayak oyunları var. Oyunuzu verirken bunları düşünün"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP görünümlü HDP'li bir belediye başkanı, İzmir'e birileri tarafından empoze mi ediliyor? Yani şu an CHP'ye vereceğiniz oy acaba başkalarına mı gidecek? 3 il çok kritik. İzmir, Adana ve Mersin. Bu 3 şehir üzerinden birilerinin birtakım oyunları var. Oyunuzu verirken bunları düşünün." dedi.

Tire Öğretmenevi'nde belediye meclis üyeleri ve partililerle bir araya gelen Dağ, Gökçen, Kahrat ve Eğridere kırsal mahallelerinde temaslarda bulundu.

Dağ, Eğridere Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin ardından 4 yıl 3 ay seçimsiz bir döneme girileceğini belirtti.

"1969 yılından bu yana Türkiye'de 4 yıl 3 ay seçim olmayan bir dönem olmamış" diyen Dağ, "Şimdi ilk defa böyle bir dönemi yaşayacağız. Onun için de istikrarın devamı ve korunması, ülkemiz ve coğrafyamız için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Dağ, köylerin yaşadığı bütçe sorununa dikkati çektiği konuşmasında, köylere tüzel kişiliklerini yeniden kazandırmayı amaçlayan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dağ, şöyle konuştu:

"Çoğu köyümüzde köy tüzel kişiliği malları vardı. Köylüler bu malları icara verip köyün kendi ihtiyaçlarını bunlarla beraber görüyorlardı. Köy tüzel kişiliği kalkınca bu mallar belediyeye geçti. Şimdi ben bir kanun teklifi verdim. Cumhurbaşkanımızla da görüşüp mahalleye dönüşen köylerin köy tüzel kişiliğinin tekrar verilmesi ile ilgili bir girişim başlattım. Seçime kadar belki olması mümkün değil ama bunu özellikle takip edeceğim."

- İzmir, Adana ve Mersin...

Tire'ye bir fakülte kazandırmak için yeni dönemde çalışacaklarını aktaran Hamza Dağ, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile insani ilişkilerinin hep iyi olduğunu ifade etti.

Kocaoğlu'nun tekrar aday adayı olmak için başvuru yaparken "İzmir üzerinden tehlikeli bir oyun var" dediğini aktaran Dağ, HDP'nin de CHP'nin adayını destekleyeceğini açıkladığını söyledi.

Dağ, şöyle konuştu:

"Acaba İzmir'le ilgili tehlikeli oyun, CHP görünümlü HDP'li bir belediye başkanı, İzmir'e birileri tarafından empoze mi ediliyor? Yani şu an CHP'ye vereceğiniz oy, acaba başkalarına mı gidecek? 2-3 sene sonra, bu seçimi yine CHP kazanırsa Tire'de çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri Tireli değil, falancalı filancalı, zihniyet olarak da PKK, HDP yanlısı soruları sorulur mu, bunlar konuşulur mu?

3 ile çok dikkat edin. Mersin'de adaylık başvurusu olmaması, İYİ Parti tarafından adayın son anda gösterilmemesinin özel nedenleri var. Çünkü 3 il çok kritik. İzmir, Adana ve Mersin. Bakın Ankara, İstanbul demiyorum. Buralar liman olan şehirler. Kaçakçılığın en çok olduğu yerlerdir limanlar üzerine yapılan işler. Biz bunları hükümet olarak engelleriz. Ama gözümüzden kaçan, belediye vasıtasıyla yapılan işler de olur. Mersin'de üç partiyle seçime gidildiğinde Cumhur İttifakı'nın adayı, MHP'nin adayı rahat rahat seçimi kazanıyordu, ne oldu son anda ayak oyunu çektiniz. Bu 3 şehir üzerinden birilerinin birtakım oyunları var. Oyunuzu verirken bunları düşünün.".

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