Bisikletinizi ultra güvenlikli hale getirecek en iyi bisiklet kilidi çeşlitleri

Pedallı veya elektrikli bisiklet kilidi, park halindeyken bisikletinizin güvenliğini sağlar. En iyi bisiklet kilidi, sizden başkasının açamayacağı kadar güvenli olmalı. Bisiklet veya elektrikli bisikletler çalınmaya oldukça müsait araçlar. Bu nedenle en sağlam bisiklet kilidiyle kilitledikten sonra gönül rahatlığıyla işlerinizi halledebilirsiniz. Şifreli bisiklet kilidi ve anahtarlı bisiklet kilidinin yanı sıra son teknolojiden faydalanarak üretilen parmak okuyuculu modeller de mevcut. "Anahtarı kaybedersem ya da şifreyi unutursam bisiklet kilidi nasıl açılır?" derseniz profesyonel destek almanız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle anahtarlı kilitlerde anahtar kaybetme durumuna karşı yedek anahtar bulundurmak gerekir. Şifreli kilitlerde ise şifreyi unutmamak için bir yere not almakta fayda var. Ancak parmak okuyucu özellikli modellerde bisiklet kilidi açma işlemini sahibinden başkası yapamaz. Birbirinden sağlam ve kaliteli bisiklet kilitlerini görmek ister misiniz? İşte sizin için listelediğimiz bisiklet kilidi tavsiyeleri!

Çift taraflı kilitleme özelliği bulunan Yale Şifreli Bisiklet Kilidi

Üst düzey koruma sağlayan kilit, koruyucu vinil kaplamayla kaplanan kablosu sayesinde bisikletin boyasına zarar vermez. Çapı 1800 mm olduğu için ister bisikletinizi ister motorunuzu kilitleyebilir, gönül rahatlığı ile işlerinizi halledebilirsiniz. 4 haneden oluşan şifreli kilit sistemiyle şifreyi sadece siz bilirsiniz ve kilit başkası tarafından açılamaz. Sivri nesnelerle ayırma veya çekmeye karşı dayanıklı olarak üretilen çelik bilyalı dişli sistemi sayesinde en yüksek korumayı sağlar. Kaliteli malzeme kullanımıyla dikkat çeken Yale Bisiklet Kilidi'ni uzun yıllar boyunca kullanmak mümkün. Siz de bisiklet veya motosiklet gibi araçlarınızı güvenle park etmek için bisiklet kilidi arıyorsanız ürünü mutlaka incelemelisiniz.

\Ürünü İncele

Darbelere karşı dayanıklı Pst Anahtarlı Bisiklet Kilidi

Anahtarlı kilit sistemi bulunan Pst Anahtarlı Bisiklet Kilidi, hırsızlara karşı alabileceğiniz en dayanıklı önlemlerden biri. Bisikletler için özel olarak üretilen bisiklet kilidini, kilitlemek istediğiniz diğer özel eşyalarınız için de kullanabilirsiniz. Kullanılan tüm malzemeler kaliteli parçalardan oluştur. Böylece uzun yıllar kullanılır. Kilit kafası, yüksek sıcaklığa ve suya karşı dayanıklı malzemeden üretildiği için zorlu hava koşullarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yanında gönderilen 2 adet anahtar sayesinde anahtarı kaybetseniz bile yedek anahtarla kilidi açabilirsiniz. 80 cm boyutundaki kablosu ile bisikletinizi istediğiniz alana kilitleyebilirsiniz. Şifre karmaşası yaşamak istemiyor ama aynı zamanda güvenli bir kilit arıyorsanız Pst Anahtarlı Bisiklet Kilidi tam size göre!

\Ürünü İncele

Rengarenk seçenekleriyle dikkat çeken SPGOOD Bisiklet Kilidi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Birbirinden farklı 10 renk seçeneği bulunan SPGOOD Bisiklet Kilidi, çift taraflı kilit sistemi ile bisikletlerinizi güvence altına alır. 5 haneli kişisel şifreleme sistemi sayesinde kilidi sadece siz açabilirsiniz. 00000 şifrelemesi ile gönderilen ürüne kendinize ait bir şifre belirlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen talimatları uygulamanız yeterli. 830 mm uzunluğundaki kablosu sayesinde motosiklet, bisiklet ve bahçe kapısı gibi kilitlemek istediğiniz tüm nesnelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bisikletinizin boyasına zarar vermemek için kılıfla kaplanan zincir, üst düzey koruma sağlar. Dışarıdan alınan darbelere karşı dayanıklı olduğu için eğilmez ve bükülmez. Motosiklet ve bisikletlerinizi kilitlerken aynı zamanda rengarenk seçenekleriyle gözünüze hitap eden bir kilit arıyorsanız ürüne mutlaka göz atmalısınız.

\Ürünü İncele

Esnek kablosuyla dikkat çeken Funxim Anahtarlı Bisiklet Kilidi

Daha fazla esneklik ve dayanıklılık sunan bisiklet kilidi, çelik halatların vinil kaplama ile kaplanmasıyla üretilir. Vinil kaplama, kilitlediğiniz araçların boyasına ve cilasına asla zarar vermez. Kilit, kesici aletlerle kesilmez ve ayrılmaz. Kilitlerken anahtar kullanmaya gerek kalmayan ürünün iki ucunu birbirine takarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kilit açma işlemi içinse ürünle birlikte gönderilen 3 adet anahtardan faydalanmanız gerekir. 2 yedeği ile gönderilen anahtarı kaybetseniz bile yedek anahtarları imdadınıza yetişir. 1.8 m uzunluğundaki kablosu sayesinde bisikletin yanı sıra motosiklet, bahçe kapısı, çit, spor aleti, çim biçme makinesi, mangal ve merdivenleri kilitlemek için de tercih edebilirsiniz.

\Ürünü İncele

Katlanarak yer kaplamayan LuTuo Anahtarlı Bisiklet Kilidi

Çinko alaşım ve ABS malzeme kullanılarak üretilen LuTuo Bisiklet Kilidi, katlanabilir özelliği sayesinde her nesnede kullanabilir ve yer kaplamaz. Hırsızlığa karşı koruma ve üst düzey sağlamlık sunan ürün, su geçirmez ve araçların yüzeyine zarar vermez. 3 adet anahtarla birlikte gönderilen kilidin yüksek kaliteli çelik malzemesi, uzun yıllar boyunca dayanıklı kalır ve paslanmaz. Seri numaraları ile özelleştirilen anahtarlar kaybolsa dahi yeniden oluşturmak mümkün. Kompakt, esnek katlanabilir tasarımı ile dikkat çeken ürün, çoğu bisiklet ve elektrikli bisiklet için uygun. Kolayca taşıyabileceğiniz ürünü istediğiniz yerde açarak bisikletinizi kilitleyebilirsiniz. Hem güvenilir, dayanıklı hem yer kaplamayan ve kolay taşıyabileceğiniz bir kilit arıyorsanız ürün tam size göre!

\Ürünü İncele

Elektrikli bisikletleri güvenle kilitleyebileceğiniz Profisher M365 Şifreli Bisiklet Kilidi

Küçük boyutlu Profisher M365 Şifreli Bisiklet Kilidi'ni taşıması oldukça kolay. Çelik kablosu ve şifreli kilit sistemiyle bisikletin yanı sıra değerli eşyalarınızı da güvence altına alan kilit, son derece dayanıklı. Siyah ve gümüş olmak üzere 2 renk seçeneği bulunan asma kilit, elektrikli bisikletlerinizi gönül rahatlığı ile park edebilme imkanı sunar. 3 haneli şifre ile korunan kilit fabrika ayarı 000 olarak gönderilir. Kendinize özel olarak ayarladığınız şifre sayesinde kilidi sizden başka biri açamaz. Şifreyi ayarlamak için kullanma kılavuzunda belirtilen talimatları uygulamalısınız. Şifreyi ayarladıktan sonra yanda bulunan kilit açma düğmelerine basıp çelik kabloyu çıkararak kilidi açabilirsiniz. Son teknolojiden faydalanarak tasarlanan kilit, oldukça pratik kullanımı ve ergonomik yapısı ile hayatınızı kolaylaştırır. Küçük yapısı ile kullanım kolaylığı sağlayan bir kilit arayışındaysanız ürün tam size göre!

\Ürünü İncele

Kelepçe sistemi ile dikkat çeken Master Lock Bisiklet Kilidi

Klasik bisiklet kilitlerinden sıkıldıysanız kelepçe tasarımlı Master Lock Bisiklet Kilidi'ni tercih edebilirsiniz. Kesici ve delici aletlere karşı maksimum düzeyde direnç gösteren bisiklet kilidi, bisikletin yanı sıra kilitlemek istediğiniz diğer değerli eşyalarınızı da güvence altına alır. Hırsızlık emniyeti bulunan kilit, ABS koruma tabakası ile kaplandığı için araçlarınızın yüzeyine zarar vermez. Anahtar ile açılabilen ürünün yanında tam 4 adet anahtar gönderilir. Uzayıp kısalabilen orta zinciri sayesinde bisiklet ve elektrikli bisikletlerinizi rahatlıkla kilitleyebilirsiniz. Sağlam yapısının yanı sıra 1.46 kg ağırlığı ile kolay taşınan kilit, kullanışlı tasarımıyla da ön plana çıkar. Ekstra sağlam ve üst düzey koruma sunan bisiklet kilidi arayışındaysanız ürünü mutlaka incelemelisiniz.

\Ürünü İncele

Polyester koruyucu kılıf ile kaplanan BIFY Şifreli Bisiklet Kilidi

5 haneli kişiselleştirilebilen şifre ile bisikletinizi güvence altına alan BIFY Şifreli Bisiklet Kilidi, zincir üstüne kaplanan polyester koruyucu kılıfı sayesinde araçlarınızın yüzeyine ve boyasına zarar vermez. Fabrika ayarı 00000 olarak gönderilen şifreyi kendinize özel kişiselleştirmek için kullanma kılavuzunda yazılan talimatları uygulamalısınız. Şifrenizi belirledikten sonra yenilenen şifreyi unutmamak için bir yere kaydedin, aksi takdirde ürünün kilidini açmak oldukça zor. 9 farklı renk arasından zevkinize uygun ürünü seçerek hem bisikletinizi kilitleyin hem eğlenceli görünümün tadını çıkarın! 97 cm uzunluğundaki ürünü bisiklet, elektrikli bisiklet, scooter, çocuk oyuncakları, mangal ve bahçe kapısını kilitlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkli ve güvenli bir bisiklet kilidi arıyorsanız ürüne mutlaka göz atmalısınız.

\Ürünü İncele

Çelik halatıyla üst düzey güvenlik sağlayan Xiaomi Şifreli Bisiklet Kilidi

Çelik halat kullanılarak tasarlanan Xiaomi Şifreli Bisiklet Kilidi, sağlam ve dayanıklı malzemesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılır. 5 haneli kişiye özel şifreli sistemi sayesinde çift taraflı kilitleme olanağı tanır ve üst düzey koruma sağlar. Bisiklet kilidi bisikletlerinizin boyalı yüzeylerine zarar vermez. Ayrıca kesici aletlerle kesilemez ve açılamaz. Ürünü uzun kablosu sayesinde bisiklet, kapı, motosiklet, scooter gibi tüm değerli eşyalarınızı kilitlemek için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Xiaomi güvencesiyle üretilen, kaliteli ve sağlam bisiklet kilidi arıyorsanız kilidi mutlaka incelemelisiniz.

\Ürünü İncele

Akıllı telefonlarla kontrol edilebilen Smart Bluetooth Bisiklet Kilidi

Son teknolojiden faydalanılarak üretilen üst düzey korumalı Smart Bluetooth Bisiklet Kilidi, akıllı telefon yardımıyla kontrol edilebilir. Anti-demontaj alarm ve titreşimli alarm seçenekleri ile açılmaya zorlandığında sizi uyarır ve durumu bildirir. IP44 su geçirmez özelliği sayesinde hem iç hem dış mekanlarda her türlü hava durumunda kullanabileceğiniz ürün, hayatınızı kolaylaştırır. Bakır kablo üzerine vinil kaplama ile tasarlanan bisiklet kilidi, araçlarınızın boya ve cilasına zarar vermez. Bisiklet ve motosikletlerinizi kilitledikten sonra IOS ve Android işletim sistemini kullanan akıllı cihazlarla rahatlıkla kontrol edebileceğiniz kilit, hırsızlara karşı ekstra güvenlikli koruma sağlar. Birbirinden farklı 3 renk seçeneği bulunan bisiklet kilidini çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

\Ürünü İncele

Mini taşınabilir özelliğiyle dikkat çeken Takebest Anahtarlı Bisiklet Kilidi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Takebest Anahtarlı Bisiklet Kilidi'nin yüksek kaliteli çinko alaşımlı kilitleme başlığı, suya karşı dayanıklı. Böylece uzun süre paslanmaz ve ilk günkü görünümünü korur. Kablo yüzeyi PVC kaplama ile tasarlanan ürün, yumuşak yüzeyi sayesinde bisiklet ve motosiklet gibi araçların boyalı yüzeyine zarar vermez. Kalınlaştırılmış çelik koruma kablosuyla üst düzey koruma sağlayan kilit, kesici ya da delici aletlerle kesilmez ve ayrılmaz. Dairesel yiv kilit çekirdeği ve anahtarı ile özel tasarlanan kilit sistemi kolay kolay kopyalanamaz. Böylece maksimum seviyede güvenlik sağlar. Yedek anahtarla gönderildiği için anahtarı kaybetseniz bile güvence altındasınız. 220 gram ağırlığı ile taşıması oldukça kolay ürünü istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Canlı renkleri ile dikkat çeken bisiklet kilidinin birbirinden farklı 4 renk seçeneği mevcut. Hem kaliteli ve güvenli hem renkli bir bisiklet kilidi arıyorsanız ürün tam size göre!

\Ürünü İncele

Dayanıklı ve kullanışlı Leva House Anahtarlı Bisiklet Kilidi

PVC malzeme ile kaplanarak tasarlanan Leva House Anahtarlı Bisiklet Kilidi, bisiklet ve motosiklet yüzeyinde çizik ve zedelenme yaratmaz. Kullanışlı ve kaliteli kilit, tam bir fiyat performans ürünü! Ekstra dayanıklılık gösteren kilit, delici ve kesici aletlere karşı üst düzey direnç gösterir. Dairesel çekirdekli anahtar kilit sisteminin kopyalanması oldukça zor olduğu için maksimum güvenlik sağlar. Geniş kullanım yelpazesi sunan kilidi bisiklet, motosiklet, bahçe kapısı, merdiven, çit, mangal, spor aletleri veya çim biçme makinesi gibi birçok değerli eşyalarınızı kilitlemek için kullanabilirsiniz. Hem dayanıklı hem uygun fiyatlı bir bisiklet kilidi arayışındaysanız Leva House Anahtarlı Bisiklet Kilidi aradığınız ürün olabilir!

\Ürünü İncele

Maksimum performans ve üst düzey koruma için Lasdoloda Anahtarlı Bisiklet Kilidi

U biçiminde tasarlanan Lasdoloda Anahtarlı Bisiklet Kilidi, sağlam ve üst düzey koruma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sertleştirilmiş çelik malzemeden üretildiği için maksimum performans sergileyen kilit, çekme ve kesme olaylarına karşı dayanıklı. Ürün, dış yüzeyinde kullanılan silika jel kaplama sayesinde bisiklet ve diğer araçların yüzeyinde bulunan boyaya zarar vermez. Güvenli tasarımı sayesinde dağ bisikleti, spor aletleri, elektrikli bisiklet, scooter ve çocuk oyuncakları gibi birçok değerli eşyalarınızı kilitlemek için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 3 anahtar ile birlikte gönderilen ürünün anahtarını kaybetseniz dahi yedek anahtarlar yardımıyla kilidi rahatlıkla açabilirsiniz. Siz de üst düzey koruma sağlayan kaliteli bisiklet kilidi arayışındaysanız Lasdoloda Anahtarlı Bisiklet Kilidi ile arayışınız son bulabilir!

\Ürünü İncele

Yeni nesil teknolojinin son ürünü BCA Wiwu Parmak İzi Okuyucu Bisiklet Kilidi

Bisiklet, çanta ve bavul gibi birçok eşyayı kilitlemek için kullanabileceğiniz BCA Wiwu Parmak İzi Okuyucu Bisiklet Kilidi, üst düzey koruma sağlar. Hafif yapısı ve küçük boyutları sayesinde cebinizde dahi taşıyabileceğiniz ürün, parmak izinizi kaydeder. Böylece kilidi sizden başka kimse açamaz. 10 adet parmak tanıma hafızası sayesinde aileniz ve sevdiklerinizin parmak izini kaydedebilir, istediğiniz kullanıcıların kilidi açmasına müsaade edebilirsiniz. Son teknolojiden yararlanılarak üretilen bisiklet kilidi, diğer tüm ürünlerden daha fazla güvenlik sağlar. IP65 suya dayanıklı özelliği sayesinde iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, tam bir teknoloji harikası!

\Ürünü İncele

