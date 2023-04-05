HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bitlis semalarında şaşırtan manzara! Görür görmez telefona sarılıp kaydetti

Bitlis semalarında şaşırtan manzara! Görür görmez telefona sarılıp kaydetti

05.04.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis semalarında dün akşam saatlerinde mercek bulutu görüldü.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti. İlçede bulunan ve Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı üzerinde iftar saatine yakın bir zamanda gökyüzünde belirlenen mercek bulutunu gören vatandaşlar cep telefonuna sarılıp o anları kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterdiği belirtildi. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu bildirildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzededen yürekleri ısıtan davranış! "Alıştığın zaman..."Depremzededen yürekleri ısıtan davranış! "Alıştığın zaman..."
Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor
İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

En Çok Okunan Haberler

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.