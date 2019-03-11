İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Afrin'e girme dedi mi, hatta aba altında sopa da gösterdi. Girdik mi, girdik. PKK'yı kazıdık mı, kazıdık. Dertleri Irak'ın kuzeyiyle Afrin arasında bir hat kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaretten, kültüründen ayırmaktı. Yapabildiler mi, yapamadılar. Biz karar vermedikçe kimse bu coğrafyada oyun oynayamaz." dedi.

Söke ilçesinde bir düğün salonunda muhtarlarla ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, millete karşı hiç hile yapmadıklarını belirtti.

Millet İttifakı'nı işaret ederek, 229 belediye ve il genel meclis üyeliklerini PKK temsilcilerine yazdırdığını ifade eden Soylu, "Birisi bana söylesin, HDP'nin PKK ile bağının olmadığını iddia edebilecek bir tek kişi var mı? Herkes bunu biliyor. Adayların nereden yazıldığını, nereden geldiğini, tek tek nereden yönlendirildiğini. Arkadaşlar, Kandil'den yönlendiriliyor. Kandil'i kim yönlendiriliyor. Herkes ABD'nin yönlendirdiğini biliyor." dedi.

Türkiye'nin kim olduğunu anlatma zamanının geldiğini vurgulayan Soylu, "ABD Afrin'e girme dedi mi, hatta aba altında sopa da gösterdi. Girdik mi girdik. PKK'yı kazıdık mı, kazıdık. Dertleri Irak'ın kuzeyiyle Afrin arasında bir hat kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaretten, kültüründen ayırmaktı. Yapabildiler mi, yapamadılar. Biz karar vermedikçe kimse bu coğrafyada oyun oynayamaz." diye konuştu.