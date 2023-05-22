Bluetooth kulaklık ve akıllı saat için kritik ‘sıvı teması’ uyarısı

Son dönemlerde oldukça kullanımı artan bluetooth kulaklık ve akıllı saatler cep telefonu kullanımını oldukça pratik hale getiren araçlar olarak biliniyor. Cep telefonuna bluetooth ile bağlanan cihazlar, günün büyük bir bölümünde kullanıcılarının bileğinde ve kulağında kalıyor. Cihazları sürekli kullanmak insanlarda alışkanlıklar yapabiliyor. Yaklaşan tatil dönemiyle birlikte fiyatı 45 bin liraya kadar yükselen cihazlarla havuza ya da denize girmek ciddi hasarlara neden olabiliyor. Sıvı temasında tamamen bozulan ve garanti kapsamından çıkan cihazlar kullanıcısına ciddi maliyetlere mâl olabiliyor. Eskişehir’de uzun yıllardır cep telefonu ve aksesuarlarını tamir eden esnaf Hasan Sarı, kulakta ve bilekte unutulan akıllı cihazlarla denize girilmemesi konusunda için ciddi uyarılarda bulundu.

“TAMİR OLASILIKLARI DA GAYET DÜŞÜKTÜR”

Bluetooth özelliği olan akıllı saat ve kulaklıkların belli bir seviye su geçirmez özelliği olduğunu belirten Hasan Sarı, bu seviyenin aşılmasının çok kolay olduğunu söylerken, “Akıllı bileklik ve saatler ile bluetooth kulaklarda su geçirme derecesi belli bir seviyeye kadardır. Bu derecelerin üstüne çıkıldığında ve cihaz su alıp bozulduğunda garanti kapsamına girmez. Ayrıca tamir ihtimalleri de gayet düşüktür. Tamir olsa bile bunun maliyeti yüksek oluyor. Ondan dolayı biz bluetooth kulaklık ve akıllı saatlerle denize veya havuza girilmesini tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlarımız suyun altında kesinlikle kullanmasınlar. Bu tür cihazlar sıvı teması ile karşılaştığı zaman devreleri kısa devre yapar ve pil kullanılmaz hale gelir. Ürünler kullanılamaz hale geldiği için tamiri de bu yüzden mümkün olmaz. Normalde bu tür ürünlerin ortalama 2 yıl garantisi vardır” dedi.

“45 BİN LİRAYA KADAR FİYATI YÜKSELEN KULAKLIK VEYA AKILLI SAATLER MEVCUT”

Akıllı saat ve bluetooth kulaklıkların fiyatlarının 45 bin liraya kadar yükseldiğini ifade eden Hasan Sarı, sıvı teması halinde tamiratın mümkün olmadığının altını çizdi. Orijinal olmayan ürünler için de uyaran Hasan Sarı, “Şu anda 500 liradan başlayıp 45 bin liraya kadar fiyatı yükselen kulaklık veya akıllı saatler mevcut. Tatilde denize girip kulaklığını veya akıllı saatini unutan bir vatandaşın kısa bir dalgınlığı 45 bin liralık cihazına mal olabilir. Dediğim gibi tamir olasılıkları çok düşük olsa da onarılabilen cihazların ustalık ücretleri neredeyse fiyatlarının yarısına denk gelebiliyor. Örneğin 45 bin liralık bir ürününün 20-25 bin liralık bir tamir masrafı ortaya çıkabilir. Kesinlikle 'çakma' olarak halk arasında anılan kulaklıklarla suyun altına girmesinler. İllaki gireceklerse de orijinal ürünlerini su altında test edip öyle girsinler. Orijinal olmayan ürünler hiçbir şekilde Güven vermiyor su teması ile de direkt bozuluyor. Bu ve benzeri ürünleri su geçirmeyen çanta veya kılıf tarzı yerlerde muhafaza edilmesi daha doğru olacaktır” diye konuştu. (İHA)

