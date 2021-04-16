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BluTv nasıl izlenir? BluTv ücretsiz mi?

16.04.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli dizi platformu olan BluTV'den dizi severlere müjdeli haber geldi. 16-18 Nisan arasında ücretsiz erişim sağlanabilecek olan Blu Tv'de içerik izlemek isteyenler BluTv nasıl izlenir? BluTv ücretsiz mi? sorularını araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

BluTv nasıl izlenir? BluTv ücretsiz mi?

Dijital içerik platformu BluTv 16-18 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara destek olmak amacı ile ücretsiz erişim imkanı sağlıyor. BluTv üzerinden dizi izlemek isteyenler BluTv nasıl izlenir? BluTv ücretsiz mi? sorularını arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

BLU TV ÜCRETSİZ Mİ?

Blu Tv resmi hesabından yapılan paylaşımda 16-18 Nisan arası ücretsiz erişim sağlanabileceğini "Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler." ifadeleri ile duyuruldu.

Ekran Resmi 2021-04-16 01.08.18

BLU TV'DE DİZİ NASIL İZLENİR?

Bilgisayarınızdan Blu TV adresine girerek, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz

İnternet erişimi olan her yerde Blu Tv içerikleri cep telefonu, tablet, bilgisayar, Smart Tv üzerinden izlenebilmektedir. BluTv 2021 yılı aylık ücreti 24.99TL'dir Yıllık paket ise aylık 9.90 TL.

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