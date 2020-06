BLW yöntemi ile ek gıdaya geçiş nedir, faydaları nelerdir?

Ek gıdaya geçiş süreci biraz sancılı bir süreç gibi görünse de öncelikle sakin olun. Bebeğinizi nasıl ve ne tarz yiyeceklerle beslemeniz gerektiğini öğrenirseniz bu süreç sizi asla zorlamaz ve bir bakmışsınız, bebeğiniz artık her şeyi yemeye başlamış. Ek gıdaya geçiş döneminde BLW yöntemi ni yani "kendi kendine beslenme yaklaşımı"nı benimseyerek bebeğinizin beslenme alışkanlığı edinmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bu yöntem tamamen bebeğinizin kendi kendini beslemesini sağlamaya yöneliktir. Bebeğinizin katı gıdalarla tanışmasına öncülük eden bu yöntem adeta sizin için de bir kurtarıcı niteliğinde. Siz başlangıçta her ne kadar tedirgin olsanız da, bebeğiniz artık ek besinlerle beslenmeye ve başka yiyeceklerin tadını algılamaya başladı ancak siz devamlı elinizde kaşık ile ona yemek yedirmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz bu baskıcı yaklaşımdan vazgeçip bebeğinizin kendi yemeğini ne kadar yemek isterse o kadar yemesine müsaade ederseniz bebeğinizin çok daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmesi yardımcı olmuş olursunuz.

Bebeğiniz artık desteksiz bir şekilde oturabiliyorsa

Elini sürekli bir şeye uzatıyorsa

Oyuncaklarını kemirmeye başladıysa

Ağzıyla çiğneme hareketleri yapmaya başladıysa

Yiyeceklere ilgi göstermeye başladıysa ve hatta bazılarını kendi kendine yemeye çalışıyorsa artık bebeğiniz ek gıdaya ve BLW yöntemiyle beslenmeye hazırdır.

Bebeğiniz bu yöntem sayesinde hem eğlenir hem de yemek yemenin tadına varır.

Bebeğiniz yiyecekleri dokunarak ve tadarak keşfeder ve bu sizin zorlamanızla değil doğal bir şekilde kendiliğinden gelişir.

Bu yöntem bebeğinizin her gün pişirdiğiniz yiyeceklere alışması ve aile içinde belirlediğiniz yemek düzenine katılması bakımından büyük önem taşır.

Yiyeceklerin neye benzediğini, kokusunu tadını ve yapısını keşfeder. Böylece neyi sevip neyi sevmediğine kendisi karar verebilir.

Güvenli bir şekilde yemek yemenin zevkine varır. Yeme konusunda kendini özgür hissetmesi yiyeceklere yaklaşımını olumlu yönde etkiler.

İştahını kolaylıkla kontrol edebilir hale gelir. Yalnızca ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadar beslenir.

El becerileri gelişir. Ayrıca yiyecekleri incelediği esnada el-göz koordinasyonu da gelişmeye başlar. Bu gelişim ileriki dönemlerde çizme, yazma gibi motor nöron becerilerinin gelişmesinde büyük rol oynayacak.

Bebeğiniz anne sütü alırken bir yandan da çiğneme alışkanlıklarını geliştirerek istediği yiyecekleri yemesi damak zevkinin gelişmesi açısından da oldukça faydalıdır.

Ucuz bir yöntemdir. Çünkü bebeğiniz siz ne yiyorsanız sofrada sizinle birlikte onu yer. Tabii yiyebileceği yiyecekler kaç aylık olduğuna göre farklılık gösterir.

BLW'ye Göre Hangi Ayda Ne Yenir?

Bebeğinize başlangıçta her sebze ve meyveyi vermeniz uygun olmaz. Her ne kadar besin değeri yüksek de olsa ek gıdaya geçiş bir evredir ve biraz zaman alır. Bu yüzden sabırlı olup bebeğinize biraz zaman tanımalısınız. Her yiyeceği verememenizin nedenleri ise bebeğin yiyeceklere karşı alerjik reaksiyon gösterme ihtimali ve sindirim sisteminin tam gelişememiş olmasından dolayı ortaya çıkabilecek gaz ve benzeri problemlerdir. Bebeğinize 6. ayda şeftali ve elma verebilirsiniz, çünkü bu iki meyve 1. aşama besin kaynaklarıdır ve bebeğiniz rahatlıkla yiyebilir. Yumurta sarısı ya da baklagiller ise ikinci aşama besinlerdir ve bebeğe ilk aşamada verilmemesi gereken yiyecekler arasındadır. Bunun nedeni gaz yapıcı ve alerjik besinler olmalarıdır. Yumurtaya başlamak için en doğru zaman 7. aydır. Baklagillere ise 8. aydan itibaren başlamak uygun olur. Ancak yumurtanın beyazını bebeğinize 10-12. aydan sonra vermelisiniz. Çünkü yumurtanın beyazı da 2. aşama bir besindir.

1. aşama ve 2. aşama besinler bebeğinizin beslenmesinde önemli rol oynar. 1. ve 2. aşama besinlerden kısaca bahsetmek gerekirse 1. aşamalı besinler daha çok yumuşak ve püre haline getirip bebeğinize güvenle verebileceğiniz tek malzemeli yiyecekleri ifade eder. Bu gruba dahil olan besinler yumuşak, kaygan ve alerji yapma olasılığı çok düşük olan besinlerdir.