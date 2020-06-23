BLW yöntemi ile ek gıdaya geçiş nedir, faydaları nelerdir?

Hatta şu anda bebeğiniz 6 aylık oldu bile. Bu zamana kadar birlikte uykusuz geceler geçirdiniz. Birbirinize alışma ve tanıma süreci hem zorlu hem de yeni maceralarla dolu bir serüven. Bu zamana kadar bebeğinizi sadece anne sütü ile beslediniz. Bebeğiniz tüm ihtiyacını sizin sütünüzdeki sayısız faydası bulunan vitamin ve minerallerle çok rahat bir şekilde karşılıyordu. Üstelik anne sütü bu güne kadar bebeğinizin bağışıklığını güçlendirerek onu hasta olmaktan kurtaran bir kalkan görevi gördü ve görmeye de devam edecek. Ancak 6. aydan itibaren bebeğiniz başka besinlere de ihtiyaç duymaya başlayacak. Bu yüzden onu anne sütü haricinde başka gıdalarla da tanıştırarak farklı lezzetler tanımasını sağlamalısınız. Ek gıdaya geçiş süreci biraz sancılı bir süreç gibi görünse de öncelikle sakin olun. Bebeğinizi nasıl ve ne tarz yiyeceklerle beslemeniz gerektiğini öğrenirseniz bu süreç sizi asla zorlamaz ve bir bakmışsınız, bebeğiniz artık her şeyi yemeye başlamış. Ek gıdaya geçiş döneminde BLW yöntemini yani "kendi kendine beslenme yaklaşımı"nı benimseyerek bebeğinizin beslenme alışkanlığı edinmesine yardımcı olabilirsiniz.

BLW Yöntemi İle Ek Gıdaya Geçiş Nedir? Bu yöntem tamamen bebeğinizin kendi kendini beslemesini sağlamaya yöneliktir. Bebeğinizin katı gıdalarla tanışmasına öncülük eden bu yöntem adeta sizin için de bir kurtarıcı niteliğinde. Siz başlangıçta her ne kadar tedirgin olsanız da, bebeğiniz artık ek besinlerle beslenmeye ve başka yiyeceklerin tadını algılamaya başladı ancak siz devamlı elinizde kaşık ile ona yemek yedirmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz bu baskıcı yaklaşımdan vazgeçip bebeğinizin kendi yemeğini ne kadar yemek isterse o kadar yemesine müsaade ederseniz bebeğinizin çok daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmesi yardımcı olmuş olursunuz. BLW başlangıç süreci sizin için de yeni ve deneyim gerektiren bir süreç. Ancak ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz sürece hem sizin hem de bebeğinizin işini oldukça kolaylaştıracak bir yöntem. BLW Yöntemi Nasıl Uygulanır? Eğer siz ek gıdaları bebeğinizin önüne püre olarak değil de bir bütün halinde koyarsanız hem bebeğinizin tek başına yeme becerisine katkı sağlamış olursunuz hem de yemek yemesi için saatlerce peşinde koşmak zorunda kalmazsınız. Böylece bebeğiniz neye ihtiyacı varsa onu kendi başına rahatlıkla yiyebilir. Bu yöntemde öncelikle bebeğinizi bir mama sandalyesine oturtuyorsunuz. BLW yöntemi için bebeğinizin tek başına desteksiz bir şekilde ya da az bir destekle oturabiliyor olması lazım.

Sonra yapmanız gereken tek şey bebeğinizin kaç aylık olduğuna göre yiyebileceği besinleri önüne koymak ve ne tepki verdiğini izlemek. Ancak tabii ki yiyecekleri bebeğinizin önüne bıraktıktan sonra onu yalnız bırakmamalısınız. Onu gözlemlemeli ve yardıma ihtiyaç duyduğunda hangi yiyeceği nasıl yemesi gerektiğini ona göstermelisiniz. Bu yöntemi denerken bebeğinizin zorlandığına şahit olabilirsiniz, bu çok normaldir ancak bu yöntem elbette ki biraz zaman alabilir. Öncelikle bebeğinize yemesi kolay olan ve hoşuna giden yiyecekleri vererek onun bu sürece alışmasını kolaylaştırabilirsiniz. Bir zaman sonra kendince bir yeme stili geliştirerek daha az zorlandığına şahit olabilirsiniz. Ayrıca BLW yöntemi için bebeğinize kendi kendine beslenme seti (mama sandalyesi, BLW kaşığı, vantuzlu mama kabı, mama tepsisi) de alabilirsiniz. Bu hem sizin hem bebeğinizin işini kolaylaştırır. Bebeğinizin Kendi Kendine Beslenmeye Hazır Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız? Bebeğiniz ek gıdaya geçme konusunda hazır olduğunu size türlü sinyaller vererek gösterir ve bunu öyle bariz bir şekilde yapar ki anlamamanız neredeyse imkansızdır. Ancak onun hareketlerini ve anlatmak istediklerini iyi bir şekilde analiz etmelisiniz. Peki bebeğinizin size verdiği bu sinyaller nelerdir?

Bebeğiniz artık desteksiz bir şekilde oturabiliyorsa

Elini sürekli bir şeye uzatıyorsa

Oyuncaklarını kemirmeye başladıysa

Ağzıyla çiğneme hareketleri yapmaya başladıysa

Yiyeceklere ilgi göstermeye başladıysa ve hatta bazılarını kendi kendine yemeye çalışıyorsa artık bebeğiniz ek gıdaya ve BLW yöntemiyle beslenmeye hazırdır. BLW Yönteminin Faydaları Nelerdir? Bebeğiniz bu yöntem sayesinde hem eğlenir hem de yemek yemenin tadına varır.

Bebeğiniz yiyecekleri dokunarak ve tadarak keşfeder ve bu sizin zorlamanızla değil doğal bir şekilde kendiliğinden gelişir.

Bu yöntem bebeğinizin her gün pişirdiğiniz yiyeceklere alışması ve aile içinde belirlediğiniz yemek düzenine katılması bakımından büyük önem taşır.

Yiyeceklerin neye benzediğini, kokusunu tadını ve yapısını keşfeder. Böylece neyi sevip neyi sevmediğine kendisi karar verebilir.

Güvenli bir şekilde yemek yemenin zevkine varır. Yeme konusunda kendini özgür hissetmesi yiyeceklere yaklaşımını olumlu yönde etkiler.

İştahını kolaylıkla kontrol edebilir hale gelir. Yalnızca ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadar beslenir.

El becerileri gelişir. Ayrıca yiyecekleri incelediği esnada el-göz koordinasyonu da gelişmeye başlar. Bu gelişim ileriki dönemlerde çizme, yazma gibi motor nöron becerilerinin gelişmesinde büyük rol oynayacak.

Bebeğiniz anne sütü alırken bir yandan da çiğneme alışkanlıklarını geliştirerek istediği yiyecekleri yemesi damak zevkinin gelişmesi açısından da oldukça faydalıdır.

Ucuz bir yöntemdir. Çünkü bebeğiniz siz ne yiyorsanız sofrada sizinle birlikte onu yer. Tabii yiyebileceği yiyecekler kaç aylık olduğuna göre farklılık gösterir. BLW'ye Göre Hangi Ayda Ne Yenir? Bebeğinize başlangıçta her sebze ve meyveyi vermeniz uygun olmaz. Her ne kadar besin değeri yüksek de olsa ek gıdaya geçiş bir evredir ve biraz zaman alır. Bu yüzden sabırlı olup bebeğinize biraz zaman tanımalısınız. Her yiyeceği verememenizin nedenleri ise bebeğin yiyeceklere karşı alerjik reaksiyon gösterme ihtimali ve sindirim sisteminin tam gelişememiş olmasından dolayı ortaya çıkabilecek gaz ve benzeri problemlerdir. Bebeğinize 6. ayda şeftali ve elma verebilirsiniz, çünkü bu iki meyve 1. aşama besin kaynaklarıdır ve bebeğiniz rahatlıkla yiyebilir. Yumurta sarısı ya da baklagiller ise ikinci aşama besinlerdir ve bebeğe ilk aşamada verilmemesi gereken yiyecekler arasındadır. Bunun nedeni gaz yapıcı ve alerjik besinler olmalarıdır. Yumurtaya başlamak için en doğru zaman 7. aydır. Baklagillere ise 8. aydan itibaren başlamak uygun olur. Ancak yumurtanın beyazını bebeğinize 10-12. aydan sonra vermelisiniz. Çünkü yumurtanın beyazı da 2. aşama bir besindir. 1. aşama ve 2. aşama besinler bebeğinizin beslenmesinde önemli rol oynar. 1. ve 2. aşama besinlerden kısaca bahsetmek gerekirse 1. aşamalı besinler daha çok yumuşak ve püre haline getirip bebeğinize güvenle verebileceğiniz tek malzemeli yiyecekleri ifade eder. Bu gruba dahil olan besinler yumuşak, kaygan ve alerji yapma olasılığı çok düşük olan besinlerdir.

1. aşama meyveler: Avokado, kayısı, elma, şeftali, muz, nektarin, armut, mango ve mor erik 1. aşama sebzeler: Havuç, kabak, bal kabağı, yer elması, ıspanak, semizotu ve patates 1. aşama tahıllar: Arpa, yulaf, pirinç, irmik 1. aşama etler: Bebeğinizi 8. ayın başından itibaren et ile tanıştırabilirsiniz. Özellikle demir bakımından zengin kırmızı et (koyun, kuzu ve dana eti) anne sütüne devam eden bebekler için iyi bir başlangıç olabilir. 2. aşamalı besinler 1. aşamalı besinlerle kıyaslandığında daha katı ve kıvamlı olan yiyeceklerdir. Aynı zamanda 2. aşama besinler daha lifli, daha proteinli ve asidik yiyeceklerdir. 2. aşama yiyecekleri bebeğinizin 8. ayından 1 yaşına kadarki dönemde vermeniz daha uygun olacaktır. 2. aşama meyveler: Mango, hurma, muz, erik, avokado 2. aşama sebzeler: Kereviz, bezelye, enginar, yeşil fasulye ve karnabahar 2. aşama etler: Hindi, balık, tavuktur. Tavuk alırken organik tavuklardan almaya özen gösterin. Ayrıca balık seçerken de mevsim balıklarını tercih etmeye çalışın.