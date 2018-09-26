BM'den dünyayı korkutan uyarı: Geri döndürülemez...

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın küresel ısınma konusunda yeterli olarak çalışmadığını söyledi. Guterres, konu hakkında “ Gazeteciler birçok kez önceliğimin ne olduğunu soruyor. Ben de onlara BM’nin birçok konu ile öncelikli olarak ilgilendiğini söylüyorum. Ama küresel ısınma konusu kesinlikle önceliğimiz” ifadelerini kullandı.
2015 yılında küresel ısınma ile alakalı olarak imzalanan uluslararası Paris Antlaşması’nı hatırlatan Genel Sekreter Guterres, “İklim değişikliği bizim beklediğimizden de hızlı gerçekleşiyor. Eğer çok çok hızlı davranmazsak geri döndürülemez bir zararı yaşama riskimiz çok yüksek” şeklinde konuştu.
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