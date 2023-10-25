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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki: Yanlış yorumlanması karşısında şoke oldum

25.10.2023 18:10 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Birleşmiş Milletler arasındaki Gazze krizi sürüyor. Dışişleri Bakanı Cohen'ın görüşmesini iptal etmesi ve İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın istifa çağrılarının ardından, BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki geldi. Guterres, Hamas'la ilgili sözlerinin "bazıları tarafından yanlış yorumlandığını" vurgulayarak, bu durum karşısında şoke olduğunu belirtti. Diğer yandan İsrail BM temsilcilerine vize vermeyeceklerini de duyurdu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki: Yanlış yorumlanması karşısında şoke oldum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen yüksek düzeyli İsrail-Filistin oturumunda, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını hatırlatan Guterres, "Hiçbir şey sivillerin bilinçli bir şekilde öldürülmesini, kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşru kılamaz." dedi.

Guterres, konuşmasında Filistin halkının çektiği acılara da değindiğini ancak bunların da Hamas'ın saldırılarını meşru kılmadığını ifade ettiğini anımsatarak, Orta Doğu'daki krizin detaylarını anlattığını söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil" diyen Guterres, kurbanlar ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.
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İSRAİL HEYETİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamalardan dolayı kendisiyle görüşmesini iptal ettiğini vurgulamıştı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş, Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.

"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

VİZE VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, bugün yaptığı açıklamada, Guterres’in ifadeleri nedeniyle İsrail’in BM yetkililerine vize vermeyeceğini ifade etti. Erdan, "BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in vizesini reddettik. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi" dedi.

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GUTERRES NE DEMİŞTİ?

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti. (AA-İHA)

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