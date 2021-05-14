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BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı: Zaten çok fazla masum sivil öldü

14.05.2021 04:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı yoğun saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada, "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü" dedi.

BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı: Zaten çok fazla masum sivil öldü

İşgalci İsrail’in şimdiye kadarki Gazze’ye karşı en yoğun saldırısını gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı harekatın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum" diyen Guterres "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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İsrail

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