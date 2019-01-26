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Böbrek hastalığı riskini artıran faktörler nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Ülkemizde her 7 kişiden birinde böbrek hastalığı görülüyor. Bu nedenle böbrek hastalığı gibi yaygın bir hastalıkta tedaviden ziyade korunmak büyük önem taşıyor. Böbrek hastalığının en sık nedeninin şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olurken, bilinçsizce kullanılan bitkisel ürünlerde olumsuz etki doğuruyor. Organik veya sağlıklı şekilde satılmasının zararlı olmayacağı anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, bitkisel ürün kullanırken mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini söyledi.

Böbrek hastalığı riskini artıran faktörler nelerdir?

Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat “Şişmanlık hem şeker hastalığı hem de yüksek tansiyon için risk faktörü. Şişmanlığı önlersek şeker hastalığı ve yüksek tansiyonla birlikte böbrek hastalığını da, ilerlemesini de önlemiş oluruz” diyor.

Prof. Dr. Tekin Akpolat böbrek hastalığından korunmak için önerilerde bulunuyor.

• Eş, çocuk, arkadaş gibi yakın çevrendekilerle birlikte yürümek kilo vermeyi kolaylaştırır.
• Çocukları şekerden, tatlı gıdalardan uzak tutmak gerekir.
• Su içmenin hem böbreğe yararı olabilir hem de hareket etmemize katkısı olabilir.
• Kilo vermek sabır işidir, moda diyetlere aldanmamak gerekir.
• Zayıflatıyor diye doğal bitkisel ürünlere kanıp hem para vermeyin hem de sağlığınızdan olmayın.
Bitkisel olması sağlıklı olduğu anlamına gelmez

Böbrekler birçok nedenle ilaçlar gibi bitkisel ürünlere bağlı yan etkilere de açıktır. Bunun birçok nedeni vardır ancak böbreğin yüksek kan akım hızı, yüksek metabolik aktivitesi, idrar pH düşük olması gibi nedenlerle böbrek yan etkilere açık bir organdır.

Bitkisel veya doğal olarak pazarlanmaları sağlıklı oldukları anlamına gelmez. Bitkisel/doğal ürünlerin zararlı olduklarına dair yeterli kanıt vardır ancak yararlı olduklarına dahil yeterli kanıt yoktur.Bitkisel ürün kullanan hastaların bu durumu doktorları ile paylaşmalarında yarar vardır. Birçok hastada böbrek hastalığının nedeni doğal diye kullandığı bitkisel ürün olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek hastalığı aşırı şişmanlık tansiyon

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