Böbrek taşı sandı doğum sancısı çıktı! Genç kız hamile olduğunu doğum sırasında öğrendi

Amerika'da yaşayan 18 yaşındaki BriAnna Blanton, doğum sırasında öğrendiği hamileliğiyle hayatının şokunu yaşadı. BriAnna Blanton, yaşadığı şiddetli mide ağrısının kaburgalarına vurması üzerine bu ağrının böbrek taşı olduğunu düşünerek acil servise gitti. Acil serviste yapılan müdahalelerin ardından genç kızın doğum sancısı çektiği öğrenildi.

BİRÇOK HAMİLELİK TESTİ YAPMASINA RAĞMEN HEPSİ NEGATİF ÇIKTI

Haberi alan Blanton, "Ağzım yere düştü. Ağlayamıyordum bile. Tam bir şok halindeydim. Geçen yazı hamile olduğumu bilmeden geçirdim." dedi. Blanton, tipik hamilelik semptomlarının hiçbirini yaşamadı ve birden fazla hamilelik testi yaptırdığını ve hepsinin negatif çıktığını söyledi.

HAMİLELİK BOYUNCA ADET GÖRDÜ

"Bikini ve kısa üst giyebiliyordum. Hiç kilo almadım veya başka herhangi bir semptom yaşamadım" diyen Blanton, adet döngüsünde de hiçbir şeyin farklı olmadığını söyledi. “Hala adet görüyordum ve asla geç kalmadım” diye ekledi.

"KAZA GEÇİRMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Blanton, 8 Eylül sabahı 4'te ıslak bir yatak ve kaburgalarında ve midesinin alt kısmında keskin ağrılarla uyandığını hatırladı. "Çok garip olduğunu düşündüğüm bir kaza geçirmiş gibi hissettim," diye devam etti. "Bu daha önce hiç başıma gelmemişti."

Bir şeylerin doğru olmadığını düşünen Blanton annesini uyandırdı. Annesi böbrek taşı olduğundan şüphelenerek onu hemen acil servise götürdü.

HASTANEYE GİTTİĞİNDE AÇILMA BAŞLAMIŞTI

Genç hastaneye geldi ve her üç ila dört dakikada bir midesinin alt kısmında ağrı hissettiğini açıkladı. İşte o zaman doktorlar, müstakbel annenin sadece hamile olmadığını, doğum sancısının neredeyse iki santim açılmış olduğunu keşfettiler.

“Hemşire daha sonra beni kontrol etti ve sonra bana baktı. Bana açıklığım olduğunu düşündüğünü söylediğinde yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım” diye hatırladı. "Görünüşe göre bu benim suyumdu." Daha da şok edici olan Blanton, yaklaşık bir ay önce yemekten hastalanınca annesinin isteği üzerine gebelik testi yaptırdığını söyledi. "Yaptığımda annem bile oradaydı çünkü bir şeyler yedikten sonra hastalandım ve testi yapmamı istedi" diye açıkladı.

Blanton "tamamen şok halindeyken" hemen doğum bölümüne götürüldü ve burada onun anne olmak üzere olduğunu doğruladılar. Blanton, 9 Eylül sabah 7:36'da sağlıklı, sürpriz kızı Oakleigh Allyn'i dünyaya getirdi. Oakleigh o kadar hızlı geldi ki, epiduralin çalışacak zamanı bile olmadı. "İçimde nasıl bir bebek olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, her zaman çok zayıftım," dedi.

ÇEVRESİ BEBEĞİN İHTİYAÇLARINA YARDIM ETTİ

Blanton, "Doğum yaptıktan sonra nihayet sakinleştiğimde annem bana ona ne isim vereceğimi sordu" diye devam etti. "Oakleigh adını bulmadan önce 45 dakika düşündüm." Blanton, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara hazırlıklı olmamasına rağmen, arkadaşlarının, ailesinin onun etrafında toplandığını ve kız çocuğu için gerekli ihtiyaçları almasına yardım ettiğini söyledi.

ARKADAŞLARINA SÖYLEMEYE UTANDI

“Duruma alışmam biraz zaman aldı. Ayrıca nasıl tepki vereceklerini bilmediğim için arkadaşlarıma söylemekten de korkuyordum” diye itiraf etti. "Onlara yaklaşık bir hafta söylemedim ama sonunda söylediğimde çok şaşırdılar."

"ONUN ANNESİ OLMAYI DÜNYADAKİ HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM"

"İlk başta kendini şoktan kurtarmanın zor olduğunu" kabul eden yeni anne, artık yeni hayatını seviyor. "Neyse ki, daha önce çocuk bakımında çalıştım, bu yüzden bir bebeğe nasıl bakacağımı tamamen bilmiyor değildim," diye açıkladı. "Annemin yardım ve desteğiyle birlikte her şey bana doğal gelmeye başladı. Oakleigh büyük bir sürpriz olmasına rağmen, onun annesi olmayı dünyadaki hiçbir şeye değişmem."

