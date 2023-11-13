HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü!

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü!

13.11.2023 20:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü!

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, dün Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bu kapsamda beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da aralıklarla etkili oldu. Yarımadanın kent merkezi başta olmak üzere Turgutreis, Yalıkavak ve Gölköy mahalleri, sağanak yağmurdan en çok etkilenen yerler oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.

bodrumda-saganak-yagmur-cadde-ve-sokaklar-nehre-dondu_7692_dhaphoto4

Araç sürücüleri suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Derelerin debisi arttı. Yağmur suları derelerle denize taşındı.

bodrumda-saganak-yagmur-cadde-ve-sokaklar-nehre-dondu_7692_dhaphoto6

Yağış öncesi tedbirler alan Bodrum Belediyesi ekipleri, taşkın riskine karşı dere yataklarını kontrol etti. Sağanak yağmur esnasında da taşan rögarların etrafını temizlendi. Bölgesel olarak farklı noktalarda etkili olan sağanak yağmurun gece ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

bodrumda-saganak-yagmur-cadde-ve-sokaklar-nehre-dondu_7692_dhaphoto11

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel, Meral Akşener ile bir araya gelecek! Özgür Özel, Meral Akşener ile bir araya gelecek!
Türk ve Yunan heyetleri arasında önemli toplantı!Türk ve Yunan heyetleri arasında önemli toplantı!
Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendiFatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum sokak cadde
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Altın için iki senaryo, iki tahmin

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

Özgür Özel, Meral Akşener ile bir araya gelecek!

Özgür Özel, Meral Akşener ile bir araya gelecek!

Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! Hem İstanbul’da hem de Ankara’da...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! Hem İstanbul’da hem de Ankara’da...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.