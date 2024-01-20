Bodrum'da feci kaza! Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç kadın hayatını kaybetti

Kaza, Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine giden hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrilirken hafif ticari araç yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ayşegül Baloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan yaralı C.Y. (26) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü, gözaltına alındı. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.Y.’nin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşen Yalıkavak - Bodrum yolu tekrar çift yönlü trafiğe açıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





