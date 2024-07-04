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Bodrum'da sapık tekne kaptanı tutuklandı! Eğlenceden sonra kızı uykuya daldı, sabaha karşı iğrenç iddia...

04.07.2024 16:51
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Bodrum'da tekne kaptanı Ömer Deniz K. (39) hakkındaki iddia mide bulandırdı. Kaptanın kızının arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İddiayı reddeden kaptan tutuklandı.

Bodrum'da sapık tekne kaptanı tutuklandı! Eğlenceden sonra kızı uykuya daldı, sabaha karşı iğrenç iddia...

Önce eğlendiler, sonra eve döndüler; sabaha karşı kaptan, kızının arkadaşının kaldığı odaya girip cinsel istismarda bulundu! Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ömer Deniz K., tutuklandı.

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KIZI VE ARKADAŞIYLA MEKANDA EĞLENDİLER

Bodrum’da yaşayan kaptan Ömer Deniz K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.

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ÜÇÜ BİRLİKTE EVE DÖNDÜ

Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü. İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu. B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

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"İFTİRAYA UĞRADIM"

Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Ömer Deniz K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi. Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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cinsel istismar Kaptan Bodrum
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