Bodrum'da 4. Rusya Kültür Günleri

Muğla'nın Bodrum içesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Rusya Kültür Günleri programı piyanist Valeri Grohovski'nin konseriyle başladı.
Bir otelde gerçekleştirilen programda, Rusya ve farklı ülke bestecilerinin eserlerine yer verildi.
Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, programda yaptığı konuşmada, ilçeye gelen Rus turist sayısının arttığını söyledi.
Bayraktar, "Biliyorsunuz Bodrum'a en fazla İngiliz turist geliyor. Eylül ayı sonu itibarıyla 157 bin kişi geldi ama Rusya ve Rusça konuşan ülkelerden gelen turist sayısı 162 bine çıktı." dedi.
Program kapsamında İskele Meydanı'nda dans gösterileri gerçekleştirilecek, el sanatları sergisi açılacak ve Türk, Rus mutfağından lezzetler beğeniye sunulacak.
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