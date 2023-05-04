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  4. Boğa saldırısına uğrayan matador hayatının şokunu yaşadı! Metrelerce havaya fırlayıp yere yığıldı

Boğa saldırısına uğrayan matador hayatının şokunu yaşadı! Metrelerce havaya fırlayıp yere yığıldı

04.05.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da boğa güreşi etkinliği sırasında boğanın saldırısında metrelerce havaya uçan matador ağır şekilde yaralandı.

Meksika’nın Aguascalientes şehrinde düzenlenen boğa güreşi etkinliği sırasında 34 yaşındaki Jose Guadalupe Adame adlı matador boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleriyle havaya uçan matador, kafa üstü yere düşerek bilincini kaybetti. Çevrede bulunan görevliler matadorun yardımına koşarak, arenadaki revire götürdü. Matadorun durumunun ciddi olması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırı sonucu beyninde ödem oluşan matadorun, ameliyata alındığı aktarıldı.

Seyirciler tarafından kaydedilen görüntülerde, matadorun boğanın boynuz darbesi ile metrelerce havaya uçtuğu ve yere düştüğünde hareketsiz kaldığı görüldü.

HAYVANSEVERLER BOĞA GÜREŞLERİNE TEPKİLİ

Meksikalı hayvan severlerin tepkisini neden olan boğa güreşleri, bugüne kadar Coahuila, Sonora, Guerrero ve Quintana Roo eyaletlerinde yasaklandı. Meksika’da son olarak 2022 Haziran’da başkent Mexico City’de yer alan dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico’daki boğa güreşleri, hayvanlara kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle federal mahkeme tarafından süresiz olarak askıya alınmıştı. (İHA)

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Matador Meksika boğa güreşi

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