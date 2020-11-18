HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence

Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence

18.11.2020 12:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence

Koronavirüs ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.

Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı.

Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı. Partiye katılanlar Boğaz'dan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı.

Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

1

2

3

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumdaBakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

4

5

6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Akılalmaz olay! Hepsini internetten satıyorlarAkılalmaz olay! Hepsini internetten satıyorlar
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Akılalmaz hayvan ticareti! İnternetten yılan, baykuş, akrep satıyorlar

Akılalmaz olay! Hepsini internetten satıyorlar

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den çok sert tepki

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den sert tepki

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Baz istasyonu tartışması meydan savaşına döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.