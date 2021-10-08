Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama

Birinci derece doğal sit alanı olan Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve yakın çevresinin bulunduğu 422 bin metrekarelik alanın koruma statüsü düşürülüp ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanı haline getirildiği iddiaları medyada yer almıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı ve herhangi bir çalışmanın bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Boğaziçi Alanı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamındaki imar planı kararıyla korumakta olup bu alanda mevcut eski sit statülerinin de herhangi bir derecesi bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarındaki öneriler de göz önüne alınarak yapılan tescil işleminde 2960 sayılı Boğaziçi Kanuna göre yapılaşmanın bulunduğu alanlar 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenmiştir.

Söz konusu haberde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grubun yaptığı eylemler de hatırlatılarak 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak, turizm yapıları inşa edilecek' şeklinde spekülatif başlıklar kullanılarak alanın imara açılacağını iddia etmek tamamen asılsızdır, yalandır.

Sonuç olarak, Boğaziçi Üniversitesi arazisine yönelik herhangi bir planlama çalışması bulunmamaktadır."



