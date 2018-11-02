"Boğaziçi Üniversitesinde Engelliliğin 50 Yılı" seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM), üniversitenin 50 yıllık engellilik çalışmaları tarihini, 8 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi SineBU'da düzenlenecek "Boğaziçi Üniversitesinde Engelliliğin 50 Yılı" belgesel prömiyeriyle kutlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1970'li yıllardan bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmüş, mezun olmuş ve halen eğitim görmeye devam eden görme engelli öğrencilerin deneyimlerine yer veren belgesel, GETEM'in Boğaziçi Üniversitesi mensubu veya üniversite dışından engelli bireylerin hayatlarında yarattığı farklılıkları izleyiciyle buluşturacak.

Hem sesli betimleme hem de işaret dili kullanılarak hazırlanmasıyla her yönden erişilebilir olma özelliğini taşıyan belgesel, görme engellilerin öğrenme ve bilgiye erişim süreçlerinin nasıl ilerlediğini birinci elden anlatan "ilk" belgesel olacak.

"Bir görme engelli nasıl öğreniyor, bunu biliyor muyuz?" sorusundan yola çıkılarak üniversite bünyesindeki engellilik çalışmalarının ve hareketinin tarihini ve GETEM'in bu çalışmalar açısından dönüm noktası oluşturacak nitelikteki imkanlarının engelli bireylerin hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan belgesel, 8 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi SineBU'da özel gösterimle seyirciyle buluşacak.

Etkinlikte, belgeselde yer alan görme engelli Boğaziçi mezunları ve öğrencilerinin katılımlarıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

"Boğaziçi Üniversitesinde Engelliliğin 50 Yılı" belgeselini hazırlayanlar şöyle:

"Yapım ekibi Engin Yılmaz, Fikret Adaman, Hande Sart, Mert Kaya; yürütücü yapımcı Mert Kaya, kamera Ozan Erkovan; ses Volkan Işıl, ses mix Rubar Dindar, kurgu Kıvanç Arslan, kurgu yönetmeni Mert Kaya."

