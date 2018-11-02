HABER

"Boğaziçi Üniversitesinde Engelliliğin 50 Yılı" seyirciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, üniversitenin 50 yıllık engellilik çalışmaları tarihini, 8 Kasım'da belgesel prömiyeriyle kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM), üniversitenin 50 yıllık engellilik çalışmaları tarihini, 8 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi SineBU'da düzenlenecek "Boğaziçi Üniversitesinde Engelliliğin 50 Yılı" belgesel prömiyeriyle kutlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1970'li yıllardan bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmüş, mezun olmuş ve halen eğitim görmeye devam eden görme engelli öğrencilerin deneyimlerine yer veren belgesel, GETEM'in Boğaziçi Üniversitesi mensubu veya üniversite dışından engelli bireylerin hayatlarında yarattığı farklılıkları izleyiciyle buluşturacak.

Hem sesli betimleme hem de işaret dili kullanılarak hazırlanmasıyla her yönden erişilebilir olma özelliğini taşıyan belgesel, görme engellilerin öğrenme ve bilgiye erişim süreçlerinin nasıl ilerlediğini birinci elden anlatan "ilk" belgesel olacak.

"Bir görme engelli nasıl öğreniyor, bunu biliyor muyuz?" sorusundan yola çıkılarak üniversite bünyesindeki engellilik çalışmalarının ve hareketinin tarihini ve GETEM'in bu çalışmalar açısından dönüm noktası oluşturacak nitelikteki imkanlarının engelli bireylerin hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan belgesel, 8 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi SineBU'da özel gösterimle seyirciyle buluşacak.

Etkinlikte, belgeselde yer alan görme engelli Boğaziçi mezunları ve öğrencilerinin katılımlarıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

"Boğaziçi Üniversitesinde Engelliliğin 50 Yılı" belgeselini hazırlayanlar şöyle:

"Yapım ekibi Engin Yılmaz, Fikret Adaman, Hande Sart, Mert Kaya; yürütücü yapımcı Mert Kaya, kamera Ozan Erkovan; ses Volkan Işıl, ses mix Rubar Dindar, kurgu Kıvanç Arslan, kurgu yönetmeni Mert Kaya."

PARTNERLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlarLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlar
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandıZonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkışlarla uğurlandı
GÜNCELLEME - Edirne'de kalorifer kazanı patladı: 3 yaralıGÜNCELLEME - Edirne'de kalorifer kazanı patladı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi GETEM

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.