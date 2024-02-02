HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, önce görevine son verdi sonra zabıta müdürünü geri aldı

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, önce görevine son verdi sonra zabıta müdürünü geri aldı

02.02.2024 18:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam yapılan belediye meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Başkan Özcan, Bayrak'ı çıkarması talimatını verdiği zabıta müdürünü görevden aldı. Ancak daha sonra olayı tekrar değerlendiren Başkan Özcan, zabıta müdüründen helallik isteyerek görevine iade etti.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, önce görevine son verdi sonra zabıta müdürünü geri aldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam yapılan belediye meclis toplantısında kendisine soru soran Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Başkan Özcan, salonda bulunan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’a Bayrak’ı çıkarması talimatını verdi. Bayrak da Zabıta Müdürü'nün salonu terk etmesi yönündeki sözlerine rağmen dışarı çıkmadı. Toplantıya verilen 10 dakikalık aranın ardından meclis toplantısının yapıldığı salona gelen Başkan Özcan, Bayrak’ı salonda görünce Zabıta Müdürü Yılmaz’ı görevden aldığını açıklayarak meclis toplantısını sona erdirdi.

tanju-ozcan-meclis-uyesini-cikarmadigi-icin-gorevine-son-verdigi-zabita-mudurunu-geri-aldi_5510_dhaphoto2

HELALLİK İSTEYİP GÖREVİNİ İADE ETTİ!

Olayın ardından Başkan Özcan, Zabıta Müdürü ile bir araya geldi. Başkan Özcan, helallik istediği Yılmaz’ı tekrar görevine iade ettiğini belirterek, “Dün malum belediye meclisinde bir gerginlik oldu. Bize sürekli sosyal medya üzerinden başka mecralardan hem şahsımı hem Belediye Başkanlığını hem de meclis üyelerini töhmet altında bırakan açıklamalar yapan bir belediye meclis üyesi ile ilgili bir karar aldım. Sonra bu karar uygulanmayınca işin doğrusu biraz hiddetlendim. Ama sonrasında arkadaşlarımız geldi. AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri bana olayı anlattılar. İstişare ettik ve senin elinden geleni yaptığını söylediler. Sonra ben görüntüleri izledim ve huzursuz oldum. Sana karşı bilmeden ve istemeden bir haksızlık yapmışız. Bundan dolayı senden helallik istiyorum. Görevine aynı şekilde devam ediyorsun. Bu olaydan dolayı da sen ve ailen bana hakkınızı helal edin” dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti! "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı"Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti! "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı"
Kan donduran cinayet! Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurduKan donduran cinayet! Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu
Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılarBay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan CHP
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran cinayet! Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu

Kan donduran cinayet! Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

0 otomobilde ‘ÖTV indirimi’ iddiası için net mesaj! Fiyatlar düşecek mi?

0 otomobilde ‘ÖTV indirimi’ iddiası için net mesaj! Fiyatlar düşecek mi?

Galatasaray, Carlos Vinicius ile anlaşma sağladı

Galatasaray, Carlos Vinicius ile anlaşma sağladı

Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

İşte o ifadenin tüm detayları!

İşte o ifadenin tüm detayları!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.