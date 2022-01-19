Bolu, Burdur, Denizli'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak'ta Bolu, Burdur, Denizli'de okullar var mı, yok mu?

Birçok ilde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı ve zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarıları sonrası olumsuz gelişmeleri önlemek amacıyla okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe tatil açıklamaları geldi. Peki Bolu, Burdur, Denizli'de yarın okullar tatil mi?

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Alınan bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” 20 Ocak için ise henüz açıklama yapılmadı.

BURDUR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karara göre, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği düşünülerek il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Aynı zamanda rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılmış olacak. Ancak 20 Ocak için henüz tatil haberi gelmedi.

DENİZLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yine Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği söylenen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı da ifade edildi. Ancak 20 Ocak için henüz tatil haberi gelmedi.

