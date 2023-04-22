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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı

22.04.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

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ULAŞIM YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı.

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Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü. (AA-DHA)

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