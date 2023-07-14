Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü! "Ayın 19'unda..." CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'partiden atma' ve 'istifa' sözlerini Fatih Altaylı paylaştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü siyasette büyük ses getirmişti. Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Özcan, CHP genel merkezi önünde de çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. Özcan'la ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Söz konusu gelişmeyi, gazeteci Fatih Altaylı paylaştı. Altaylı, Özcan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimat verdiğini ve en geç ayın 20’sinden önce kendisini partiden atmalarını söylediğini belirterek bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partisinden istifa edeceğini söylediğini aktardı.

"DÜN TANJU ÖZCAN ARADI"

Özcan ile telefonda görüştüğünü belirten Altaylı, söz konusu yazısında "Dün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aradı. “CHP ile ilgili başından beri yaptığınız tutarlı eleştiriler ile ilgili bir CHP’li olarak teşekkür etmek istedim. Özellikle bugünkü yazınız ve ‘Atatürk öldü, bu parti ayakta kaldı. İnönü istifa etti, bu partiye bir şey olmadı. Kılıçdaroğlu gidince mi yıkılacak’ sözleriniz çok önemliydi.” dedi. Ben de kendisine “Mücadeleniz haklı ama yönteminiz sizi haksız gibi gösteriyor. Biraz abarttınız. Kılıçdaroğlu’nu mazlum haline getirmemeniz lazımdı.” dedim. “Haklısınız abarttım. Bunu da bilerek yaptım. Çünkü abartmadığınız zaman kimse dinlemiyor. Bilhassa biraz yüksek tondan gittim ki, toplum burada bir mesele olduğunu görsün istedim.” dedi." ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK BELEDİYE BAŞKANI HAKLI OLDUĞUMU SÖYLÜYOR AMA BUNU AÇIKÇA YAPMAYA ÇEKİNİYORLAR"

Yazıda Altaylı, partiden kendisine yönelik tepkileri sorduğunu belirterek Özcan'ın “Partiye gönül verenleri saymıyorum. Onlar zaten benimle aynı fikirde ama pek çok parti yöneticisi, il başkanı hatta belediye başkanı haklı olduğumu söylüyor ama bunu açıkça yapmaya çekiniyorlar.” dediğini aktardı. Bunun üzerine Altaylı, “Sonuç olarak partiden atılan siz olacaksınız.” dediğini yazdı.

"AYIN 19'UNDA PARTİMDEN İSTİFA EDECEĞİM"

Özcan'ın buna cevabı ise çok konuşulacak bir gelişme oldu. Altaylı'nın aktardığı bilgilere göre Özcan bu sözleri “Haklısınız. Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim.” şeklinde yanıtladı.