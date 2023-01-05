HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş arazide bulunan deri, sakatat ve kanlı brandalar jandarmayı harekete geçirdi! Hayvanlar parçalamış

Boş arazide bulunan deri, sakatat ve kanlı brandalar jandarmayı harekete geçirdi! Hayvanlar parçalamış

05.01.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sulama kanalı kıyısı ve tarım arazisinde en az 4 tane olmak üzere kesilmiş büyükbaş hayvanlara ait deri ve sakatatlar bulundu. Olay yerine gelen jandarma, Tarım İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tutanak hazırlayarak deri ve sakatatları imha etti. Hayvanların parçaladığı deri ve sakatatların, hırsızlar tarafından çalınan ya da kaçak şekilde kesimi yapılan hayvanlara ait olma ihtimali üzerinde duruluyor. İşte olayın detayları...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Aşağı Işıklar Mahallesi Ulualan mevkiinden gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, sulama kanalı kenarında ve tarım arazisi içerisinde kesilmiş büyükbaş hayvanlara ait olduğu değerlendirilen deri ve sakatatlarla karşılaştı. Olay yerine Tarım İlçe Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerinin de çağrılmasıyla inceleme yapıldı.

AW797477_04

İnceleme sonrası bölgede şu ana kadar herhangi bir hayvan çalınma ihbarı olmaması nedeniyle, gerekli görüntüleme ve tutanağın hazırlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Deri ve sakatatlar, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere bulunduğu yerden götürüldü.

AW797477_03

Diğer taraftan, deri ve sakatatların çalınarak kesilen büyükbaş hayvanlara ya da sahibi tarafından kaçak olarak kesilen hayvanlara ait olabileceği belirtildi. Deri, sakatat ve kanlı brandaların, kesimin yapıldığı yerden toplu halde getirilerek kanal kenarına atıldığı, köpek ve diğer hayvanların bunları parçalayarak etrafa dağıttığı belirlendi.

AW797477_02

İHA

Heykeli yapılan şampiyon boğa 'Vefa' satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı Heykeli yapılan şampiyon boğa 'Vefa' satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme
Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...
Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
antalya Deri sakatat jandarma

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.