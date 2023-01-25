HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki çiftler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu, hukuka aykırı

Boşanma aşamasındaki çiftler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu, hukuka aykırı

25.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma aşamasındaki bir erkeğin eşinin telefonuna kurduğu programla silinen kayıtları geri getirmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Boşanma aşamasındaki çiftler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu, hukuka aykırı

Yargıtay; boşanma davası devam eden ve boşanma arefesindeki eşler için önemli bir karara imza attı. Eşinin telefonuna yüklediği programla silinen verilerin geri getirilmesi hukuka aykırı bulundu.

thumbs_b_c_9268612b6dee5ffb1274855fa147313c

HÜKÜM BOZULDU

Yeni Asır'ın haberine göre yaşanan bir boşanma davasının temyiz incelemesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Davacı erkeğin duruşmadaki kadının telefonuna 'disk digger' isimli programı kurduğu, telefondaki silinen kayıtları geri getirdiği beyanı dikkate alındığında erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, hukuka aykırı bu delil kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa kadına kusur olarak yüklenemez" şeklinde karar vererek hükmü bozdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçil Çiftçi’nin elinde Yaren'in kanı da var…Seçil Çiftçi’nin elinde Yaren'in kanı da var…
Türkiye talep etti! Toplantılar iptal edildiTürkiye talep etti! Toplantılar iptal edildi
CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtilerCHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay boşanma davası

En Çok Okunan Haberler

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.