Boşanma davası açtığı eşi, çocuklarını kaçırdı! Kayınpederi ''Ölsen de çocuklarını göremeyeceksin'' dedi

Erzurum'da 2008 yılında görücü usulü evlenen B.B. ile Tuba B. çiftinin bu evlilikten bir kız ve bir oğlu oldu. İnşaat işçisi B.B. ile Tuba B. geçimsizlik nedeniyle, geçen yıl ekim ayında boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu. Uzun süre aynı evde yaşayan Tuba B., 2 ay önce çocuklarını da alıp ayrıldı. 400 TL'ye kiraladığı evde devletin verdiği 1180 TL, ailesinin desteği ve kendisinin el işi yaparak kazandığı para geçimini sürdüren Tuba B., eşinin açtığı velayet davasını da kazandı, aile mahkemesi kararı ile çocuklarının velayetini aldı.

'ÇOCUKLARIYLA BOL BOL ZAMAN GEÇİRSİN DİYE ERKEN BIRAKTIM'

Uzaklaştırma kararı çıkarılan B.B.'nin çocuklarını her ayın ilk ve ikinci cumartesi günleri 5 saat görebildiğini vurgulayan Tuba B., "Kısıtlamadan önce eşim, çocuklarımı 27 Nisan Çarşamba günü telefonla arayıp konuştu. Babaları olduğu için telefonla görüşmelerine izin veriyordum. Çocuklara bayramlık alacağını ve onları 28 Nisan günü dışarı çıkarması için benden izin almalarını istemiş. Ben de 'olur' dedim. Hatta oğlum, 'anne babam bizi kaçırır mı?' diyerek gitmek istemedi, zorla gönderdim. Çocuklarımla bol zaman geçirsin diye alması gerektiği saatten çok erken saatte apartmanın önüne indirip kendisine teslim ettim. Getirmesi gerektiği saat 17.00 olunca gelmediler. Belki yemeğe falan gittiler o neden gecikmiş olabilir diye düşündüm. Ancak saat 20.00 olup gelmeyince önce karakola, sabah da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.