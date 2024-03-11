Boşanma kararı alanlar dikkat! Artık bunu yapamazsınız: Yargıtay son noktayı koydu

Söz konusu dava Zonguldak’ta yaşandı. Evini terk eden adam başka bir kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Adam, eşiyle birlikte yaşarken aldığı evini ve kadının çektiği 98 bin avro kredi ile alınan arsayı satışa çıkardı.

KADIN SINIRLAMA İSTEDİ

Kadın ise 2 yıl önce evden ayrılan kocasının ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle satış girişimine sınırlama getirilmesini istedi. Davaya bakan Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kocanın satış yetkisine sınırlama getirerek söz konusu taşınmazların satışında kadının rızası ile yapılabileceğine hükmetti.

EN SON YARGITAY'A TAŞINDI

Davalı koca, karara itiraz edince dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin gündemine geldi. Sakarya 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davayı reddetti.

Karar bu defa da Yargıtay’a taşındı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise davalı kocanın satış yetkisine sınırlama getirilmesinin şartlarının oluştuğuna karar verdi.

Daire, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.





