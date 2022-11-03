Bosna Hersek'teki genel seçimlerin resmi sonuçları 1 ay sonra açıklandı

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları belli oldu.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkede 2 Ekim'de düzenlenen ve kanton, entite, ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirlendiği seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni Boşnak üyesi, 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı Denis Becirovic, yeni Hırvat üyesi Konseyin Hırvat üyeliğini Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Zeljko Komsic ile yeni Sırp üyesi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin adayı (SNSD) Zeljka Cvijanovic oldu.

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için rakibi Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic ile yarışan mevcut Sırp üye ve SNSD Genel Başkanı Milorad Dodik'in ilan ettiği "zafer" resmi olarak onaylandı.

BOSNALI SIRPLAR, BANJA LUKA'DA GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Ülkede 2 Ekim'de düzenlenen genel seçimler sonrası RS'deki iki aday Dodik ve Trivic arasında "biz kazandık" tartışması çıkmış, Dodik karşıtı protestolar düzenlenmişti.

CIK, 10 Ekim'de tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı aldığını açıklarken, Dodik'in çağrısı üzerine Banja Luka'da binlerce Bosnalı Sırp, "Vatan Çağırıyor" isimli gösteride bir araya gelmişti. (AA)

