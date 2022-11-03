HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bosna Hersek'teki genel seçimlerin resmi sonuçları 1 ay sonra açıklandı

Bosna Hersek'teki genel seçimlerin resmi sonuçları 1 ay sonra açıklandı

03.11.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu (CIK), 2 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıklayarak, kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin seçimlerine ilişkin resmi sonuçları teyit etti.

Bosna Hersek'teki genel seçimlerin resmi sonuçları 1 ay sonra açıklandı

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları belli oldu.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkede 2 Ekim'de düzenlenen ve kanton, entite, ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirlendiği seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı.

Bir adım daha yaklaştı! AB'de sıcak gelişme Bir adım daha yaklaştı! AB'de sıcak gelişme

Buna göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni Boşnak üyesi, 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı Denis Becirovic, yeni Hırvat üyesi Konseyin Hırvat üyeliğini Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Zeljko Komsic ile yeni Sırp üyesi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin adayı (SNSD) Zeljka Cvijanovic oldu.

oo

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için rakibi Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic ile yarışan mevcut Sırp üye ve SNSD Genel Başkanı Milorad Dodik'in ilan ettiği "zafer" resmi olarak onaylandı.

BOSNALI SIRPLAR, BANJA LUKA'DA GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Ülkede 2 Ekim'de düzenlenen genel seçimler sonrası RS'deki iki aday Dodik ve Trivic arasında "biz kazandık" tartışması çıkmış, Dodik karşıtı protestolar düzenlenmişti.

ooo

CIK, 10 Ekim'de tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı aldığını açıklarken, Dodik'in çağrısı üzerine Banja Luka'da binlerce Bosnalı Sırp, "Vatan Çağırıyor" isimli gösteride bir araya gelmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD, "Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" demişti... Bölgeyi hareketlendiren saldırı iddiasına yanıt verdiler!ABD, "Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" demişti... Bölgeyi hareketlendiren saldırı iddiasına yanıt verdiler!
Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli olduMarmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına çok sert tepki: "Çılgına döndü! Kendinde misin sen?"Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına çok sert tepki: "Çılgına döndü! Kendinde misin sen?"
Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek genel seçim

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?

Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Yeni fırsatlar seni bekliyor! İlk adımı atmak için ne bekliyorsun

Yeni fırsatlar seni bekliyor! İlk adımı atmak için ne bekliyorsun

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.