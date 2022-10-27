Bot giyme sezonu yaklaştığına göre ihtiyacınız olabilecek kadın kovboy bot modelleri

Dünyayı kasıp kavuran trendlerden biri olmaya başlayan kovboy botları, sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından biri. Modayı takip eden her kadının mutlaka sahip olmak isteyeceği pek çok bot modeli bulunuyor. Henüz hangi modeli tercih edeceğinize karar vermediyseniz endişelenmeyin. Stilinize en uygun kovboy botunu yazımızda bulabilir, beğendiğiniz modelleri satın alarak harika kombinler yaratmaya başlayabilirsiniz!

1. Tüm stillerin tamamlayıcısı: Godom Topuklu Kovboy Botu

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Zamansız görünüme sahip olan bir diğer parça ise Godom Topuklu Kovboy Botu. Diğer zamansız parçalara kıyasla kontrast renkten nakış detaylarına sahip olan ürün, görünümüne hareket katmak isteyen kadınların favorisi olacak! Suya dayanıklı materyallerden üretilen parçada botu giyip çıkarmanızı kolaylaştıracak fermuar detayları da mevcut. Rahat bir görünüme sahip olan parçaya mutlaka göz atın.

2. İddialı stillerin vazgeçilmezi: Bershka Kovboy Tipi Topuklu Bot

Son moda bir stil yaratmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak Bershka Kovboy Tipi Topuklu Bot ile tanışmaya ne dersiniz? Pek çok özelliğiyle dikkat çeken parçada bilek bölümünde yer alan işlemeler, modele iddialı bir hava katıyor. Sivri burun yapısıyla daha zarif bir silüet oluşturan ürünün topuğunda ahşap görünümlü çizgi detayları mevcut. Ayrıca parçada rahat giyip çıkarmanızı sağlayacak fermuarlar da bulunuyor.

3. Stiline hoş bir hava katmak isteyenlere: Divolya Seal Süet Kovboy Botu

Kovboy botu denildiğinde akla gelen ilk renklerden biri olan taba, Divolya Seal Süet Kovboy Botu'nun havalı tasarımıyla buluşuyor. Günlük kombinlerin havasını değiştirerek stilinizi farklı bir noktaya taşıyacak olan parça, kaliteli materyallerle üretiliyor. 6 cm yüksekliğindeki topuğu, daha iddialı bir duruşa kavuşmanıza yardım ediyor. Sivri ve oval arası burun tipine sahip olan botun uç kısmında metal görünümlü bir aksesuar mevcut.

4. Nakış desenleriyle öne çıkan: Godom Kovboy Botu

Sıra dışı görünümlüyle gören herkesin beğenisini kazanan Godom Kovboy Botu, listenin en eğlenceli parçalarından biri. Üzerindeki işlemeler ve kontrast detaylarıyla öne çıkan modelde mini bir topuk detayı mevcut. Bilek ve ayak üzerinde nakış detayları bulunan bot, kombinlere hareket katıyor. Kahverengi deriyle kontrast yakalayan dikiş detayları, ayakkabıyı eşsiz bir görünüme kavuşturuyor. Üç farklı renk seçeneği sunan modeli kaçırmayın, deriz!

5. Küçük dokunuşlara sahip zamansız bir parça: Mother Hand Dallas Kovboy Botu

Sade ve modern görünümlerden ödün vermeyenlerin bayılacağı Mother Hand Dallas Kovboy Botu, zamansız stillerin en büyük kurtarıcısı olmayı vadediyor. Siyah suni deri materyaller kullanılarak üretilen parçanın sivri burnunda metal aksesuar detayları yer alıyor. Harika bir duruş sergileyen metal aksesuarlar, ayakkabıyı darbelere karşı da koruyor. Ayrıca botta mini bir topuk da mevcut.

6. Sıra dışı renklerle dikkatleri üzerinize çekin: Lal Shoes & Bags Brush Kovboy Botu

Stilinde farklı renklere yer vermek isteyenlerin tercihi olacak Lal Shoes & Bags Brush Kovboy Botu, dikkat çekici stiliyle kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Model, ahşap görünümlü topuk ve tabanına harika bir kontrast oluşturan lacivert süet materyaliyle şık bir stil yaratıyor. Bu stili bej kenar dikişleriyle tamamlıyor. Bilekte biten kısa boyuyla öne çıkan ürünün burun kenarlarında metalik aksesuarlar da bulunuyor.

7. Cesur desenlere şans vermek isteyenler için: Godom Yılan Derisi Görünümlü Kovboy Botu

Godom Yılan Derisi Görünümlü Kovboy Botu, iddialı yılan derisi görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken bir stil oluşturuyor. Ayak bileğini kavrayan boğaz bölümünde sütlü kahve lastik detayına yer verilen ürünü bu sayede kolayca giyip çıkarmak mümkün. Ayrıca bot, pek çok modele kıyasla daha yüksek bir topuk boyuyla da dikkat çekiyor. Herkesin stilinizi fark etmesini istiyorsanız ürüne göz atmayı unutmayın.

8. Akılda kalıcı bir stil oluşturmak isteyenlere: BöğürtlenStore Suzy Topuklu Tokalı Kovboy Botu

Dikkat çekici ve kaliteli görünümüyle akıllara kazınmanızı sağlayacak BöğürtlenStore Suzy Topuklu Tokalı Kovboy Botu %100 deri materyallerden üretiliyor. Üst ve yan bölümlerinde minik zımba desenlere yer verilen botta tokalı kemer detayları da mevcut. 3 cm uzunluğundaki topuğuyla hacim kazanan parça, bilek hizasında biten boyuyla rahat kullanım sağlıyor. Ayrıca kutusundan çıkan toz torbası sayesinde botu güvenle muhafaza etmeniz mümkün.

9. Yeşil rengi ve nubuk dokusuyla: Clarks Nubuk Kovboy Botu

Listenin en son parçası, günlük kombinlerin vazgeçilmezi olacak Clarks Nubuk Kovboy Botu. Yeşil rengi ve nubuk dokusuyla oldukça zarif bir görünüm sunan parça, sonbahara yakışır rengiyle dikkat çekiyor. Sırçalı deri olma özelliğine sahip ayakkabıda ortopedik taban mevcut. 5 cm uzunluğa sahip topuk detayında ahşap bir görünüm bulunan modelin boğaz kısmında drapeli deri detayı da yer alıyor.

10. Sade kombinlerin kurtarıcısı: Rocket Dog Kısa Boğazlı Kovboy Botu

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Günlük kullanım için uygun zamansız parçalar, en zor anlarınızda yardımınıza koşuyor. Rocket Dog Kısa Boğazlı Kovboy Botu da sizi yarı yolda bırakmayacak favori parçalarınızdan biri olmayı vadediyor. Siyah, süet görünümlü bu harika kovboy botu; mini topuğuyla muhteşem bir duruşa sahip olmanızı sağlayacak. Metal kemer detayıyla süslenmiş ürün, mat yüzeyiyle kombinlerinizi taçlandıracak!