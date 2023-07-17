BOTAŞ satılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama

BOTAŞ, THY ve TCDD'nin satılacağı öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

'BOTAŞ SATILACAK' İDDİASI

Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Körfez ülkelerine ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan'ın BOTAŞ'ın satılacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

"NEYİN SATILACAĞINI NEYİN SATILMAYACAĞINI ÇOK İYİ BİLİRİZ"

Erdoğan BOTAŞ'ın satılmayacağını belirterek "'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" dedi.

