Böyle düğün görülmedi! 'Kimseyi ekonomik sıkıntıya sokmak istemedik'

Van'da yaşayan Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Ancak çift, yakınlarının ekonomik açıdan güçlük çekmelerini istemediğinden farklı ve alışılagelmişin dışında bir yola başvurdu. Çift düğünlerinde yakınlarından ve davetlilerden takı takmalarını istemedi.

HERKESTEN FARKLI BİR YOLA BAŞVURDULAR

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açılırken, Van’da dünya evine giren çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi. Aynı kurumda çalışan Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak beraberliklerini düğünle taçlandırarak dünya evine girdiler. Ancak, Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak düğünlerinde herkesten farklı bir uygulamaya da imza attılar.

"İNSANLARI EKONOMİK OLARAK ZORLADIĞINI BİLİYORUZ"

Düğünlerine davet ettikleri yakınları ve arkadaşlarının takı takmasını istemeyen çift, altın fiyatlarının yüksekliği ve ekonomik sıkıntı nedeniyle kimsenin rahatsız olmasını istemediklerini belirterek şunları söyledi:

“Biz yakınlarımız ve arkadaşlarımızın bizim en mutlu günümüzde yanımızda olmasını ve gönüllerince eğlenmelerini istedik. Bizim için önemli olan da buydu. Düğünlerde takı takmanın insanları ekonomik olarak zorladığını biliyoruz. Biz böyle bir karar vererek kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik. Yakınlarımız ve davetlilerimiz de bu kararımızı takdirle karşıladı.”

(İHA)

