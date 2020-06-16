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  4. Böyle öfke görülmedi! Aydın'da evini kundaklayan şahıs tüm mahalleyi sokağa döktü

Böyle öfke görülmedi! Aydın'da evini kundaklayan şahıs tüm mahalleyi sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 00:29 | Son Güncelleme

Aydın İncirliova İlçesinde bilinmeyen bir nedenle öfkelenen şahıs yaşadığı evi ateşe verdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran yangında öfkeli şahsın gündüz de evini ateşe verdiği itfaiye yangına erken müdahale edip söndürünce bu defa yangının söndürülememesi için evi birkaç noktadan ateşe verdiği öğrenildi. Sürekli korku içinde yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri şahsın tedavi edilmesini istediler.

Böyle öfke görülmedi! Aydın'da evini kundaklayan şahıs tüm mahalleyi sokağa döktü

Olay gece saat 22:45 sıralarında İncirliova Kurtuluş Mahallesi 201 sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde yangın çıkan A.Ş. isimli şahsın evinden yine dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu Aydın Büyükşehir İtfaiyesi’ne bildirerek yardım istedi.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

İtfaiye ekipleri kısa sürede eve gelip yangına müdahale ederken alevler bir anda tüm binayı sardı. Plastik olan tavandan yükselen alevler mahalleyi korkuturken itfaiye ekipleri ise bir yandan alevlere müdahale edip diğer yandan da alevlerin diğer binalara sıçramaması için çalışma yaptı.

Tüm mahallenin sokağa döküldüğü olayda itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde yaşayan A.Ş. isimli şahıs tarafından bugün 2. kez ateşe verilen ev tamamen yandı.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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