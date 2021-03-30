Böylesi görülmedi! Emekli hostese 850 bin liralık 'aşk tuzağı'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden bir gelişme yaşandı. Programa mağdur olarak katılan emekli hostes Nalan Ülker (57), düştüğü aşk tuzağının detaylarını anlattı.

Dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 850 bin liralık birikiminden olduğunu iddia etti.

Emekli hostesin anlattığı olaya göre, kendisinden 'evlenince öderim' diyerek 850 bin lira borç para alan sevgilisi, bu parayı ödemediği gibi başkasıyla evlenerek Ülker'e nikah davetiyesi gönderdi.

Sadece sevgilisi değil, kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın, evinin de imzaladığı senetler yüzünden elinden gitmesini istemediğini söyledi.

'YALNIZCA GÖNÜL İLİŞKİM OLDU, MADDİ ÇIKAR ELDE ETMEDİM'

Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı.

Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi. Kuzenine vekaletname veren Nalan Ülker'in kardeşleriyle de küs olduğu ortaya çıktı.



