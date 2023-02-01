Böylesi görülmedi! Kiracısı yokken evin kapısına duvar ördürdü! "1600 lira kira veriyordum, 6-7 bin lira istedi"

İstanbul Ataşehir'de kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık kapıya duvar örülmesine kadar gitti. İddiaya göre ev sahibi, istediği kirayı alamayınca, kiracısı evde yokken çilingirle kapıyı açtırdı, eşyaları boşalttı ve o kapıya beton duvar ördürdü.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, 7 yıldır aynı evde oturan kiracı Kubilay Çelik birkaç günlüğüne gittiği memleketinden döndüğünde gördüğü manzarayla büyük şok yaşadı. Yaşadığı olayı anlatan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"6-7 BİN LİRA KİRA İSTEDİ"

"1600 lira kira veriyordum. Benden 6-7 bin lira kira istedi, emekli bir insandan bu kadar kira istenmesi gülünç bir olay. Otomatik ödemeyle kirayı yatırdığımda ise parayı alıp benim suratıma attı. Memlekete gitmiştim 2-3 gün burada yoktum. Eve girmemem için kapıya duvar ördürmüş"

Polis eşliğinde duvarı kırdıran ve çilingirle eve giren Çelik, eşyalarının da olmadığını gördü. Çelik "Benim bilgim dışında bütün evi boşaltmışlar, bu haneye tecavüze giriyor. Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağım" dedi ve suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

EV SAHİBİNİN İDDİASI FARKLI

Ancak ev sahibinin ise başka iddiaları vardı. Show TV muhabirine konuşan ev sahibi "O kiracı çıktı, uyuşturucu bağımlısına teslim etti. Biz de duvar ördürdük" ifadelerini kullandı.



