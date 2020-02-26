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Bozcaada'yı ayağa kaldıran cinayetin iddianamesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanında Ramazan Öksüz'ün (31) dövülerek öldürülmesiyle ilgili 8 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 3’ü tutuklu aralarında işletme sahibi B.O.B.'nin de bulunduğu 5'i tutuksuz toplam 8 şüphelinin 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

Bozcaada'yı ayağa kaldıran cinayetin iddianamesi tamamlandı

Bozcaada’daki 'Bianca' isimli eğlence mekanında, 29 Haziran günü, Ramazan Öksüz dövülerek öldürüldü. Olaydan sonra iş yeri sahibi B.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Andaş Fatih Kaya, Caner Akıl ve Ömer Gönül tutuklanırken, B.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı 8 aydır yürüttüğü soruşturma sonunda iddianameyi tamamladı. Şüphelinin 8 kişinin ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep edilen iddianamede, Öksüz’ün ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nca darbeye bağlı ani solunum ve dolaşım durması olduğunun tespit edildiği bildirildi. Öksüz’de bulunan alkol ve uyarıcı madde düzeyinin ise tek başına ölüme neden olacak düzeyde olmadığı belirtildi. İddianamede işletme çalışanlarından C.T. ve Ö.U.T.’nin Ramazan Öksüz’ün hastaneye götürülmesinin ardından olay yerine hortumla ve süpürge ile temizlediği, çalışanlardan S.S.'nin ise delil olabilecek eşyaları çöpe attığı anlatıldı. Şüphelilerden T.H.’nin de diğerlerine temizlik yapılarak delilleri yok ettirdiği kaydedilen iddianamede tüm şüphelilerin 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

İddianame Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, davanın ilk duruşması 5 Haziran günü görülecek.
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AVUKAT SOYSAL: KAMU VİCDANINI YARALIYOR

Ölen Ramazan Öksüz’ün avukatlarından Uğur Soysal, savcılığın iddianamesini yerinde bulduğunu belirterek, “Tüm sanıklar birlikte hareket ederek maktulün kendini savunmasını ortak hakimiyet alanı kurarak engellemiştir. Suç işlendikten sonra suç yerinin sanıkların üçü tarafından temizlenmesi suçluluk psikolojinin kanıtıdır. Tüm sanıkların ortak eylemleri görüntü kayıtları ile açıkken 5 sanığın savcılık talebine rağmen serbest kalmaları kamu vicdanını yaralamaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

ADA HALKI AYAĞA KALKMIŞTI

Olayın ardından yüzlerce kişi, İlçe Emniyet Amirliği önünde toplanmış, zanlıları linç etmek istemişti. Adaya onlarca Özel Harekat Polisi takviye edilirken şüpheliler adliyeye ‘akrep’ olarak bilinen zırhlı araçla sevk edilmişti. Savcılık, 8 şüphelinin de tutuklanmasını talep etmiş, ancak mahkeme sadece 3 şüpheliyi tutuklanmıştı. Mahkemenin kararı tansiyonu yeniden yükseltmiş, aralarında sanatçı Feridun Düzağaç’ın da olduğu yüzlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak karara tepki göstermişti. Savcılık karara itiraz etmiş, mahkeme kabul etmemişti.

Bozcaada Belediye Meclisi de adadaki tüm alkollü mekanların gece 01.30’da kapatılmasına karar vermişti.

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Meclis, ayrıca adada yeni bir işletme ruhsatı verilmemesi gibi tarihi bir karara da imza atmıştı.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, işletmenin ruhsatını önce askıya almış, sonrasında ise işletmenin kaçak yerinin yıkılmasına karar vermişti. Başkan Yılmaz, cinayetin ardından yapılan ilk Meclis toplantısında, “Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için, her şeyi yapacağımıza şahsım ve meclisim adına söz veriyorum” demiş ve Öksüz için meclis toplantısı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, ‘Bianca’ isimli işletmenin denize doğru ve yan mekânla birleştirdiği yapının işgaliyesini iptal etmişti. Ancak belediye yıkım işlemi için gecikince işletmeci B.O.B’nin avukatı aracılığı ile ruhsat iptali ve kaçak yerin yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı alındı. Aradan birkaç ay sonra yürütmeyi durdurma kararı kalkınca belediye ikinci kez Hazine üzerindeki yapıyı yıkmak istedi. Ancak bu kez de işletmenin mülk sahibi tarafından mahkemeye başvurulup yürütmeyi durdurma kararı alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Ramazan Öksüz cinayet linç

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