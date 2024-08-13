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  4. ‘Bozkurt’ işaretiyle gündeme düşmüştü! Merih Demiral’in heykeli dikilecek

‘Bozkurt’ işaretiyle gündeme düşmüştü! Merih Demiral’in heykeli dikilecek

13.08.2024 10:52
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Euro 2024 Türkiye - Avusturya maçında ‘bozkurt’ işareti yaparak sevincini gösteren Merih Demiral’in heykelinin dikilmesi önerisini, oy birliğiyle kabul etti.

‘Bozkurt’ işaretiyle gündeme düşmüştü! Merih Demiral’in heykeli dikilecek

Euro 2024 16. turunda Türkiye - Avusturya maçında, dünyanın gündemine bomba düşen Melih Demiral’in ‘bozkurt’ işareti yaparak gol sevincini yaşaması 2 maç men cezası almasına neden olmuştu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yaşanan olayların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısına Futbolcu Merih Demiral’i taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ağustos ayı olağan meclis toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser Milli Futbolcu Demiral’in İzmir'e dikilmesini önerdi. Mecliste ele alınan önerge oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bozkurt Merih Demiral
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