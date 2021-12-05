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  4. Bu bakışa dayanamadı! Yanından bir an olsun ayrılmadı

Bu bakışa dayanamadı! Yanından bir an olsun ayrılmadı

05.12.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar, Ferah Mahallesi'nde duyarsız sürücü sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Bir kişi ise, bacağı kırılan köpeğe yardım gelene kadar başından ayrılmadı.

Bu bakışa dayanamadı! Yanından bir an olsun ayrılmadı

Olay 19.30 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi'nde meydana geldi.

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ÇARPTIKTAN SONRA KÖPEK ACI İÇİNDE KIVRANIRKEN KAÇTI

İddiaya göre duyarsız sürücü cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bacağı kırılan köpek acı içinde kıvranırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

EKİPLER GELENE KADAR BAŞINDAN AYRILMADI

Köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi köpek için belediye ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı. Köpeğe yardım için gelen ekiplere de "Tedavi süreciyle alakalı bilgi almak istiyoruz. Gerekirse sahipleneceğiz" dedi. Vatandaşın köpeğin başından ayrılmayarak sürekli başını okşaması başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Üsküdar
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