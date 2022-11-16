Bu basit yöntem erkekleri baştan çıkarıyor! "Hiç bu kadar çıkma teklifi almamıştım"

Erkeklerin ilgisini çekmek için özel bir çaba sarf etmeye gerek yok. Yapılan çok basit davranışlar bile onların tüm ilgisinin size kaymasını sağlayabiliyor. TikTok'ta 'kırmızı tırnak teorisi' giderek yayılıyor. Sosyal medya üzerinden birçok kadın kullanıcı kırmızı oje sürdükten sonra çok daha fazla çıkma teklifi aldığını itiraf etti. TikTok'a göre tırnaklarınızı canlı bir kırmızıya boyamak, potansiyel bir sevgilinin dikkatini çekmenin anahtarı.

TikTok kullanıcısı Melisse Martineau bir videoda kırmızı manikürünü kameraya göstererek , "Son iki veya üç haftadır bu tırnaklarla aldığım kadar çok çıkma teklifi ve bu kadar çok iltifat almamıştım" dedi. Binlerce kişinin izlediği klipte “Beş veya altı randevuda çıkma teklifi aldım” diye devam ediyor. "Ne olduğunu bilmiyorum ama 'kırmızı tırnak teorisi' gerçek."

TikTok'ta #rednailtheory hashtag'i milyonlarca görüntülenme aldı. Binlerce insan kırmızı renkli tırnakların flört hayatlarını renklendirdiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı "Kırmızı oje sürdüğümde daha çok iltifat alıyorum" dedi. Bir başkası ise "Kırmızı tırnak teorisi işe yarıyor ve artık bir erkek arkadaşım var." diyerek kırmızı ojenin aşk hayatını iyileştirdiğini belirtti.

Rochester Üniversitesi'nden psikolog Andrew Elliot ve Daniela Niesta tarafından 2008 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, kırmızı renk erkeklerin kadınlara karşı daha şehvetli hissetmelerini sağlıyor. Araştırmada yazarlar, kırmızının diğer renklere kıyasla erkeklerin kadınları daha çekici ve cinsel açıdan daha arzu edilir görmesine neden olduğunu belirtmişlerdir.

"Erkekler bu kırmızı etkinin farkında değil gibi görünüyor ve kırmızı, kadınların diğer kadınların çekiciliğine ilişkin algılarını veya erkeklerin kadınların genel olarak sevilebilirliği, nezaketi veya zekası hakkındaki algılarını etkilemiyor" dediler.

Delmonte bunun, kırmızı tırnakların erkeklere, biz büyürken 90'larda hep kırmızı tırnakları olan annelerini hatırlatmasından kaynaklandığına inanıyor. "Biz büyürken kadınların tırnakları çok kırmızıydı, özellikle annelerimizin" diye devam ediyor. "Erkekler kırmızı tırnaklara ilgi duyuyor çünkü bu onlara büyürken onlara bakan annelerini hatırlatıyor."

