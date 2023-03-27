Bu belirtisini kimse bilmiyor! Demansın erken uyarı işaretine dikkat

Demans hastalığı zaman içerisinde hastanın en yakınındaki kişiyi bile tanıyamamasına ve temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekmesine neden olmaktadır. Demans hastalığının temel belirtisinin unutkanlık olduğu bilinse de yemek yeme alışkanlıklarındaki ufak değişimler demansın erken uyarı işareti olabilir.
Dementia UK, beynin frontotemporal demanstan etkilenen bölümlerinin kişilik, davranışlar ve konuşmadan sorumlu olduğuna dikkat çekti. Durumla teşhis edilen kişilerin üçte birine kadar genetik bir bağlantı var gibi görünüyor. En yaygın olarak 40 ila 60 yaşlarındaki insanları etkileyen iki tür frontotemporal demans vardır.
Frontotemporal demans davranış varyantı (bvFTD) ve birincil progresif afazi (PPA) vardır. Davranış varyantı şunlara yol açabilir:
Primer progresif afazi türü olan frontotemporal demans, davranıştan çok dili etkileme eğiliminde olduğu için davranışsal değişkenden farklıdır. PPS belirtileri şunları içerebilir:
NHS , "yavaş veya sert hareketler, mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı, kas zayıflığı veya yutma güçlüğü gibi fiziksel sorunlar" olabileceğini ekliyor. Frontotemporal demansın teşhisi için tek bir test yoktur. Bir değerlendirme semptomları tartışmayı, zihinsel görevleri yerine getirmeyi, kan testlerini, beyin taramalarını ve lomber ponksiyonu içerebilir. NHS, "Frontotemporal demansın ne kadar çabuk kötüleştiği kişiden kişiye değişir ve tahmin edilmesi çok zordur" diye ekliyor. "Semptomlar başladıktan sonra ortalama hayatta kalma süresi yaklaşık sekiz ila 10 yıldır."