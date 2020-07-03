Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

Yaş ilerledikçe vücuttaki kolajen miktarı azalır. Bu nedenle kırışıklıklar artış gösterir. Cildinizin güzelleşmesini ve genç görünmesini sağlamak için kolajen takviyeleri almak yerine, gıdalar yoluyla bunu başarabilirsiniz.

DOMATES

Gizli bir C vitamini kaynağı olan domates, kolajen üretimi için ihtiyaç duyulan maddelerin yüzde 30’unu karşılar. Domates ayrıca güçlü miktarda likopen içerir ve bu da cilt sağlığınızı daha fazla destekler.

KEMİK SUYU

Güvenilir kolajen kaynaklarından biri olan kemik suyu, son zamanlarda oldukça popüler. Kemik suyu, kemik ve bağ dokusundan elde edildiği için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, amino asitler ve diğer birçok faydalı besin maddelerini içerir.

TAVUK ETİ

Birçok kolajen takviyesi tavuk etinden elde edilir. Çünkü tavuk eti yüksek oranda kolajen barındırır. Özellikle tavuk boynu ve kıkırdağı, kolajen bakımından inanılmaz zengindir. Siz de cilt sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak tavuk eti tüketmeyi deneyebilirsiniz.

BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Diğer hayvanlar gibi balık ve kabuklu deniz hayvanlarının kemik ve bağ dokuları da kolajen içerir. Bu yüzden somon, ton balığı ve diğer deniz ürünlerini tüketerek kolajen alımınızı kolaylaştırabilirsiniz.