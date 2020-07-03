Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

Yaş ilerledikçe vücuttaki kolajen miktarı azalır. Bu nedenle kırışıklıklar artış gösterir. Cildinizin güzelleşmesini ve genç görünmesini sağlamak için kolajen takviyeleri almak yerine, gıdalar yoluyla bunu başarabilirsiniz.
Gizli bir C vitamini kaynağı olan domates, kolajen üretimi için ihtiyaç duyulan maddelerin yüzde 30’unu karşılar. Domates ayrıca güçlü miktarda likopen içerir ve bu da cilt sağlığınızı daha fazla destekler.
Güvenilir kolajen kaynaklarından biri olan kemik suyu, son zamanlarda oldukça popüler. Kemik suyu, kemik ve bağ dokusundan elde edildiği için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, amino asitler ve diğer birçok faydalı besin maddelerini içerir.
Birçok kolajen takviyesi tavuk etinden elde edilir. Çünkü tavuk eti yüksek oranda kolajen barındırır. Özellikle tavuk boynu ve kıkırdağı, kolajen bakımından inanılmaz zengindir. Siz de cilt sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak tavuk eti tüketmeyi deneyebilirsiniz.
Diğer hayvanlar gibi balık ve kabuklu deniz hayvanlarının kemik ve bağ dokuları da kolajen içerir. Bu yüzden somon, ton balığı ve diğer deniz ürünlerini tüketerek kolajen alımınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Yumurtalar diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokusu içermemesine rağmen, büyük miktarda protein ve amino asit ile yüklüdür. Kolajen üretimi için gerekli olan amino asitler, cildinizin genç görünmesi için ihtiyaç duyduğunuz maddelerden biridir.
C vitamini, pro-kolajen üretimini destekler. Yeterli miktarda C vitamini almak kritik öneme sahiptir. Portakal, greyfurt, limon, mandalina gibi meyveler C vitamini ile doludur. Günlük beslenme düzeninize narenciye ekleyerek kolajen alımınızı artırabilirsiniz.
Mango, kivi, ananas ve guava gibi tropikal meyveler de C vitamini desteği sunar. Özellikle guava meyvesi, kolajen üretimini kolaylaştıran çinko bileşenini içerir.
Sarımsak, yemeklerinize lezzet katmaktan daha fazlasını yapar. Kolajen üretimini çoğaltan sarımsak, cilt sağlığınızı en iyi şekilde korur ve güçlendirir. Bununla birlikte sarımsak, kolajenin yok olmasını önlemeye yardım eden kükürt maddesini barındırır. Bu yüzden öğünlerinize sarımsak ekleyerek hem genel sağlığınızı hem de cilt sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.
Yeşil yapraklı sebze grubu, sağlıklı beslenme düzeninin olmazsa olmazlarından. Ispanak, lahana, pazı, maydanoz gibi yeşillikler antioksidan yüklüdür. Bu sebzeler, klorofilden dolayı yeşil renktedir. Klorofil tüketimi ise derideki kolajeni büyük oranda artırır.
Fasulye, kolajen için gerekli olan amino asitleri içeren yüksek proteinli bir besindir. Ayrıca, kolajen üretimi için ihtiyaç duyulan başka bir besin olan bakır bakımından da zengindir.
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