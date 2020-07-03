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Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kolajen; cildin yapısını güçlendiren, esnekliğini artıran bir protein türüdür. Besleme şekliniz, cildinizin görünümünü büyük oranda etkiler. Sağlıklı cilde kavuşmanın ilk ve en önemli adımı kolajen bakımından zengin gıdalardan tüketmektir. Peki, kolajen takviyesi sunan gıdalar hangileridir?

Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

Yaş ilerledikçe vücuttaki kolajen miktarı azalır. Bu nedenle kırışıklıklar artış gösterir. Cildinizin güzelleşmesini ve genç görünmesini sağlamak için kolajen takviyeleri almak yerine, gıdalar yoluyla bunu başarabilirsiniz.

DOMATES

Gizli bir C vitamini kaynağı olan domates, kolajen üretimi için ihtiyaç duyulan maddelerin yüzde 30’unu karşılar. Domates ayrıca güçlü miktarda likopen içerir ve bu da cilt sağlığınızı daha fazla destekler.

KEMİK SUYU

Güvenilir kolajen kaynaklarından biri olan kemik suyu, son zamanlarda oldukça popüler. Kemik suyu, kemik ve bağ dokusundan elde edildiği için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, amino asitler ve diğer birçok faydalı besin maddelerini içerir.

TAVUK ETİ

Birçok kolajen takviyesi tavuk etinden elde edilir. Çünkü tavuk eti yüksek oranda kolajen barındırır. Özellikle tavuk boynu ve kıkırdağı, kolajen bakımından inanılmaz zengindir. Siz de cilt sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak tavuk eti tüketmeyi deneyebilirsiniz.

BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Diğer hayvanlar gibi balık ve kabuklu deniz hayvanlarının kemik ve bağ dokuları da kolajen içerir. Bu yüzden somon, ton balığı ve diğer deniz ürünlerini tüketerek kolajen alımınızı kolaylaştırabilirsiniz.

YUMURTA AKI

Yumurtalar diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokusu içermemesine rağmen, büyük miktarda protein ve amino asit ile yüklüdür. Kolajen üretimi için gerekli olan amino asitler, cildinizin genç görünmesi için ihtiyaç duyduğunuz maddelerden biridir.

NARENCİYE

C vitamini, pro-kolajen üretimini destekler. Yeterli miktarda C vitamini almak kritik öneme sahiptir. Portakal, greyfurt, limon, mandalina gibi meyveler C vitamini ile doludur. Günlük beslenme düzeninize narenciye ekleyerek kolajen alımınızı artırabilirsiniz.

TROPİKAL MEYVELER

Mango, kivi, ananas ve guava gibi tropikal meyveler de C vitamini desteği sunar. Özellikle guava meyvesi, kolajen üretimini kolaylaştıran çinko bileşenini içerir.

SARIMSAK

Sarımsak, yemeklerinize lezzet katmaktan daha fazlasını yapar. Kolajen üretimini çoğaltan sarımsak, cilt sağlığınızı en iyi şekilde korur ve güçlendirir. Bununla birlikte sarımsak, kolajenin yok olmasını önlemeye yardım eden kükürt maddesini barındırır. Bu yüzden öğünlerinize sarımsak ekleyerek hem genel sağlığınızı hem de cilt sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebze grubu, sağlıklı beslenme düzeninin olmazsa olmazlarından. Ispanak, lahana, pazı, maydanoz gibi yeşillikler antioksidan yüklüdür. Bu sebzeler, klorofilden dolayı yeşil renktedir. Klorofil tüketimi ise derideki kolajeni büyük oranda artırır.

FASULYE

Fasulye, kolajen için gerekli olan amino asitleri içeren yüksek proteinli bir besindir. Ayrıca, kolajen üretimi için ihtiyaç duyulan başka bir besin olan bakır bakımından da zengindir.

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