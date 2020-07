Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

Gizli bir C vitamini kaynağı olan domates, kolajen üretimi için ihtiyaç duyulan maddelerin yüzde 30’unu karşılar. Domates ayrıca güçlü miktarda likopen içerir ve bu da cilt sağlığınızı daha fazla destekler.

YUMURTA AKI

Yumurtalar diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokusu içermemesine rağmen, büyük miktarda protein ve amino asit ile yüklüdür. Kolajen üretimi için gerekli olan amino asitler, cildinizin genç görünmesi için ihtiyaç duyduğunuz maddelerden biridir.

NARENCİYE

C vitamini, pro-kolajen üretimini destekler. Yeterli miktarda C vitamini almak kritik öneme sahiptir. Portakal, greyfurt, limon, mandalina gibi meyveler C vitamini ile doludur. Günlük beslenme düzeninize narenciye ekleyerek kolajen alımınızı artırabilirsiniz.

TROPİKAL MEYVELER

Mango, kivi, ananas ve guava gibi tropikal meyveler de C vitamini desteği sunar. Özellikle guava meyvesi, kolajen üretimini kolaylaştıran çinko bileşenini içerir.

SARIMSAK

Sarımsak, yemeklerinize lezzet katmaktan daha fazlasını yapar. Kolajen üretimini çoğaltan sarımsak, cilt sağlığınızı en iyi şekilde korur ve güçlendirir. Bununla birlikte sarımsak, kolajenin yok olmasını önlemeye yardım eden kükürt maddesini barındırır. Bu yüzden öğünlerinize sarımsak ekleyerek hem genel sağlığınızı hem de cilt sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.