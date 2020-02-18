Bu da yapılır mı: Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı!

Bill Gates şu an dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda. Zaman zaman dünyanın en zengin insanı olma unvanına da sahip olan Bill Gates artık Microsoft'taki tüm sorumluluklarını Microsoft yetkililerine bırakmış durumda. Bir nevi emekliliğinin tadını çıkartan Gates, emeklilik süresi boyunca çok ciddi projelere imza atmaya devam ediyor. Gates, zamanının çoğunu çevreyi ve doğayı korumak, insanlığa yardım etmek amacıyla kurulan Bill & Melinda Foundation için harcıyor. İnsanlığın geleceği için iklim konularına önem veren Bill Gates, değişime önce kendisinden başladı. Karbon salınımı olmayan elektrikli bir otomobil satın almak isteyen Gates'in ilk durağının daha önce övgü dolu sözlerle bahsettiği Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla olması bekleniyordu. Nitekim sonuç hiç de beklendiği gibi olmadı.

BİLL GATES'İN TERCİHİ PORSCHE TAYCAN'DAN YANA

Bill Gates elektrikli otomobil tercihini Tesla yerine Volkswagen'in sahibi olduğu Porsche Taycan'dan yana kullandı. Tesla'nın elektrikli otomobil endüstrisindeki en dikkat çeken şirket olduğunu söyleyen Gates, Tesla'nın bu politikasını takdir ettiğini söyledi ve Tesla yerine Porsche Taycan satın almasının arkasında yatan sebepleri açıkladı.