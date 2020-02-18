Bu da yapılır mı: Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı!

Bill Gates şu an dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda. Zaman zaman dünyanın en zengin insanı olma unvanına da sahip olan Bill Gates artık Microsoft'taki tüm sorumluluklarını Microsoft yetkililerine bırakmış durumda. Bir nevi emekliliğinin tadını çıkartan Gates, emeklilik süresi boyunca çok ciddi projelere imza atmaya devam ediyor. Gates, zamanının çoğunu çevreyi ve doğayı korumak, insanlığa yardım etmek amacıyla kurulan Bill & Melinda Foundation için harcıyor. İnsanlığın geleceği için iklim konularına önem veren Bill Gates, değişime önce kendisinden başladı. Karbon salınımı olmayan elektrikli bir otomobil satın almak isteyen Gates'in ilk durağının daha önce övgü dolu sözlerle bahsettiği Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla olması bekleniyordu. Nitekim sonuç hiç de beklendiği gibi olmadı.
Bill Gates elektrikli otomobil tercihini Tesla yerine Volkswagen'in sahibi olduğu Porsche Taycan'dan yana kullandı. Tesla'nın elektrikli otomobil endüstrisindeki en dikkat çeken şirket olduğunu söyleyen Gates, Tesla'nın bu politikasını takdir ettiğini söyledi ve Tesla yerine Porsche Taycan satın almasının arkasında yatan sebepleri açıkladı.
Bill Gates, açıklamasında "Bu model (Porsche Taycan) premium modeller ile benzer seviyede bir fiyat etiketine sahip ama son derece havalı bir model. Bu benim satın aldığım ilk elektrikli model ve bu aracı kullanmaktan çok keyif alıyorum." dedi.
Taycan'ın tasarımı, Bill Gates'ın otomobil seçimini hayli etkilemişe benziyor. Taycan'ın fiyatının da bu tasarımına göre daha üst seviye modellerden daha düşük olması Bill Gates'in seçimini etkileyen diğer bir etmen olmuş. Fakat Bill Gates'in sebepleri Elon Musk'ı büyük hayal kırıklığına uğratmış durumda. Zaten Tesla, Porsche Taycan ile dişli bir rekabet içinde. Tüm bunların üzerine Musk'ın Bill Gates'ten gelen üzücü bir haber duyması onu daha da yıpratmış olabilir.
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