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  4. Bu dolandırıcılık numarasını savcı bile inandı! Hesabında ne kadar varsa verdi

Bu dolandırıcılık numarasını savcı bile inandı! Hesabında ne kadar varsa verdi

18.03.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir savcı, telefonda 3 saat konuşan dolandırıcılara para kaptırdı.  Savcıyı arayarak kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, hesabına yasadışı bahis parası aktarıldığını söyledi. Güvenlik için parayı isteyen dolandırıcılar, sonunda 200 bin TL’yi aldı. Operasyon yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı.

Bu dolandırıcılık numarasını savcı bile inandı! Hesabında ne kadar varsa verdi

İstanbul’da kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, telefonla aradıkları savcıya hesabına yasadışı bahisle ilgili para aktarıldığını söyledi. Zanlılar savcıya
hesaptaki paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesi gerektiği, daha sonra iade edileceğini belirtti. TRT Haber’in ulaştığı bilgiye göre savcı, 3 saatlik
görüşmelerin ardından bankadaki 200 bin lirayı verilen hesaba yolladı. Çete parayı
8 dakikada çekti. Dolandırıldığını anlayan savcının şikâyeti üzerine 5 zanlı tek tek
polislerce yakalanıp tutuklandı. 200 bin lira savcıya teslim edilirken, şüphelilerle bağlantılı 8 kişi daha gözaltına alındı. 

POLİS PARA İSTEYİP BULUŞMAZ

Telefon dolandırıcılığına karşı uzmanlar şu uyarılarda bulundu: Polis-savcı sizden para istemez, sokakta buluşmaz. ”Banka hesabınız ele geçirildi” diyenlere inanmayın. Telefonda sizi uzun süre ikna etmeye çalışandan
şüphelenin. Resmi kurumlardan telefon değil davet gelir.
Telefonda şifrelerinizi kimseye vermeyin. Banka hesap numaranızın değiştirildiğine yönelik e-postalara itibar etmeyin. SMS’le gönderilen telefon numaralarını aramayın. 

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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