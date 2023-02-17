Bu hatadan kaçının! Diş tartarlarının oluşmasına neden oluyor

Ağız ve diş temizliğini korumak adına dişleri düzenli olarak fırçalamanın önemi her fırsatta belirtiliyor. Ancak bazı kişiler diş fırçalamanın temizlikte yetersiz olduğunu düşünerek başka malzemeler de kullanıyor. En yaygın olarak kullanılan malzemeler arasında gargara yer alıyor. Alkol içeren gargara, ağız boşluğundaki kötü bakterileri etkili bir şekilde hedef alan bir dizi bileşen içeriyor. Bununla birlikte, çoğu diş minesini zayıflatma korkusuyla alkolsüz alternatifi tercih ediyor. Yanlış gargara kullanımıyla ilişkili bir başka risk de, ağız hijyeni girişimlerini engelleyebilecek tükürük bezlerinin işlev bozukluğudur.

AĞIZ KURULUĞU PLAKLARA VE TARTARLARA NEDEN OLUYOR

Diş Hekimi James E Galati, aşırı durulamanın tükürük üretimini baskılayabileceğini açıklıyor. Mukoza kalkanı sıyrıldığında, ağzın zararlı maddelerle savaşma yeteneği tehlikeye girer. Kronik ağız kuruluğu, ağızdaki yiyecek ve bakterilerin sertleşmesine ve sonunda tartara yol açan plaklara dönüşmesine neden olur. Diş plağı, diş eti çizgisinin üstünde ve altında biriken kalıntıların yapışkan biyofilmidir.

Diş Hekimi James E Galati, ürünle ağzı aşırı kullanmanın ağız hijyeni çabalarınızı etkisiz hale getirebileceğini açıkladı. "Alkol içeren gargaraların aşırı kullanımı, ağzın kurumasına neden olarak doku tahrişine neden olabilir ve plak oluşumunu teşvik edebilir." Tükürük, ağızda hareket ettiği ve diş çürümesinden sorumlu bakterileri besleyen küçük yiyecek parçalarını süpürdüğü için önemlidir. Bu, asidik kalıntıları yemekten uzaklaştırarak diş minesini parçalayan ağızdaki asitleri nötralize etmeye yardımcı olur.

AĞIZ KOKUSUNA DA YOL AÇIYOR

Genel bir kural olarak, Healthline'a göre reçetesiz gargaralar, fırçalama ve diş ipi ile birlikte günde iki defadan fazla kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, bazı insanlar ürünü nefeslerini tazelemek veya öğünler arasında ağızlarını temizlemek için daha sık kullanırlar. Ağız kuruluğu sadece plak oluşumuna yol açmaz, aynı zamanda ağız kokusuna da neden olur. Ağız kuruluğu ile ilişkili diğer problemler, mine erozyonunun bir sonucu olarak artan diş lekelenmesi ve renk bozulması riskidir.

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Gargaranın aşırı kullanıldığına dair bazı işaretler şunlardır:

Kalıcı veya iltihaplı aftlar

Gargara kullandığınızda diş eti kanaması

Ağız kuruluğu belirtileri

Gargara kullandıktan sonra dişlerinizi fırçaladığınızda ağrı veya hassasiyet

Diş boyama

Dr Galati'ye göre ağız sağlığı alışkanlıklarını engelleyebilecek bir diğer yaygın hata, dişlerinizi fırçaladıktan saniyeler sonra gargara kullanmaktır. Uzman, bunun, kemiği güçlendirmek için temel olan florürü diş macunundan temizleyebileceğini açıkladı.

Bunun yerine uzman, yemeklerden sonra ve diş fırçalamadan önce antiseptik bir gargara kullanmanın daha faydalı olabileceğini öne sürüyor.

