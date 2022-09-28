Bu ikiliği öksürüğü anında kesiyor! Gribe ve nezleye karşı etkili sonuçlar sağlıyor

Önemsiz olarak görülen grip ve nezle günlük ihtiyaçlarımızı bile yerine getiremeyecek hale getirebiliyor. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak adına sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Vücuda enerji veren ve daha dinç olmamızı sağlayan karışımlar denilince akla tahin ve pekmez geliyor. Ancak pekmez sadece tahin ile değil limon ile de şifa dağıtıcı özelliğe sahip. Özellikle kış aylarında yaşanan sağlık problemlerine karşı etkili sonuçlar sağlayan bu karışım öksürüğü geçirmek en doğru tercih olarak görülüyor.
Malzemeler
3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir)
Yarım limonun taze sıkılmış suyu
1 su bardağından biraz az içme suyu
Nasıl uygulanır?
Bir su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum