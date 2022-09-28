Bu ikiliği öksürüğü anında kesiyor! Gribe ve nezleye karşı etkili sonuçlar sağlıyor

Önemsiz olarak görülen grip ve nezle günlük ihtiyaçlarımızı bile yerine getiremeyecek hale getirebiliyor. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak adına sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Vücuda enerji veren ve daha dinç olmamızı sağlayan karışımlar denilince akla tahin ve pekmez geliyor. Ancak pekmez sadece tahin ile değil limon ile de şifa dağıtıcı özelliğe sahip. Özellikle kış aylarında yaşanan sağlık problemlerine karşı etkili sonuçlar sağlayan bu karışım öksürüğü geçirmek en doğru tercih olarak görülüyor.

PEKMEZ VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlıyor.

Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların geçmesine destek oluyor.

Grip-nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor, halihazırda var olan bu kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı oluyor.

Bol miktarda demir içeren bu karışım, bu sayede kansızlığa da iyi geliyor. Düzenli olarak kullanıldığında kansızlık düzeninin azaldığı, hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor.

Vücuda enerji veriyor, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı oluyor.

Tatlı yeme isteğini azaltıyor.

Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden koruyor.

Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez-limon karışımı, daha uzun süre tokluk sağlıyor, zayıflamak isteyenlere destek oluyor.

PEKMEZ VE LİMON KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir)

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

1 su bardağından biraz az içme suyu

Nasıl uygulanır?

Bir su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz.



