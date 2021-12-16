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Bu iPhone, kurşun durduruyor! Hayatınızı kurtarabilir

16.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks tasarımları bulunan Caviar, bu kez kurşun durdurabilen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max tasarladı. Marka, kurşun geçirmez zırha sahip olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için "Bu akıllı telefon hayatınızı kurtarabilir" iddiasında bulunuyor. Fiyatlar ise oldukça yüksek.

Bu iPhone, kurşun durduruyor! Hayatınızı kurtarabilir

Apple'ın iPhone modellerinin özel sürümlerini tasarlayıp bunları satışa sunan bir marka olan Caviar, yeni modeller ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Marka, satışa geçtiğimiz günlerde ise gerçek bir dinozor dişi taşıyan iPhone 13 Pro modeli ile tüketicileri şaşırtmış, buna ek olarak Steve Jobs anısına bir iPhone modeli daha satışa çıkarmıştı. Caviar şimdi ise yeni bir iPhone tasarımını da görücüye çıkardı: kurşun durdurabilen bir iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max.

KURŞUN GEÇİRMEZ iPHONE TASARLADILAR

Şirket, zırhlı araçlar konusunda uzmanlaşan NPO TCIT ile iş birliği yaparak, kurşun geçirmez zırha sahip Stealth 2.0 iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini sergiledi. Caviar, telefonların kurşun geçirmez özelliğini test ettiği bir video da paylaştı.

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Videoya göre, iPhone modelleri, arka kısmına isabet eden tek kurşuna dayanabiliyor. İkinci kurşunda ise telefon tabiri caizse dağılıyor. Yani tam bir sağlamlık söz konusu değil. Üstelik sağlamlık sadece tabanca ile yapılan atışlarda geçerliymiş gibi görünüyor. Ayrıca telefonların arka kameralarının olmadığını da söyleyelim.

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FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Kurşun geçirmez iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max sadece 99 adet üretilecek. Fiyatlar ise 6.370 dolardan başlıyor.

Son olarak, bu özel iPhone'ların, Caviar tarafından sıfırdan üretilmediğini, sadece Apple tarafından üretilen iPhone'ların firma tarafından alınıp şekillendirildiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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