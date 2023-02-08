'Bu kadarı da olmaz' dedirtti! Deprem sonrası bindiği taksiciyi etkisiz hale getirip gasbetti: Kaza yapıp süs havuzunda yakalandı

Felaketin bilançosu her geçen saatle ağırlaşırken 'pes' dedirten olaylar da bir yandan devam ediyor. Tüm Türkiye deprem bölgesinden iyi haberler gelmesini beklerken depreme Adana'da yakalanıp Ankara'ya kaçmaya çalışan, anlaştığı taksi şoförünü de etkisiz hale getirip aracını gasbetmeye girişen N. A. M. H. polisin uyarısına uymayıp kaçmaya devam etti. Sonunda ise kaza yapıp hastaneye kaldırıldı. Olayın ayrıntıları şöyle...

DEPREME YAKALANDI, KAÇMAK İÇİN ŞOFÖRLE ANLAŞTI

Adana'da bulunan Irak uyruklu N.A.M.H., Kahramanmaraş depreminden etkilenince, Ankara'ya gitmek üzere 01 T O127 plakalı ticari taksi şoförü ile anlaştı. N.A.M.H., Ankara'ya geldiğinde taksi sürücüsünü etkisiz hale getirerek, aracı gasbetti.

'DUR' İKAZINA UYMADI

Şüpheli taksi ile kaçarken, sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Keçiören ilçesinde şüphelinin bulunduğu taksiyi tespit eden polis ekibi, 'dur' uyarısında bulundu. N.A.M.H., 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya devam etti.

SÜS HAVUZUNA DÜŞTÜ

Takip sırasında Kuzey Ankara TOKİ bloklarının bulunduğu Güzelyurt Caddesi'nde seyir halindeyken N.A.M.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, parkta ağaca çaptıktan sonra süs havuzuna düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Irak uyruklu şüpheliyi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

