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Bu karışımı yiyen doktor yüzü görmüyor! Kış aylarında hastalıklardan koruyor

22.09.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber hastalıklardan korunma yöntemleri de araştırılmaya başlandı. Genellikle kış mevsiminde ortaya çıkan soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar kişiyi kolaylıkla etkisi altına alabiliyor. Bu tarif hem hastalıklardan koruyor hem de hastalığa yakalandığınızda daha hafif atlatmanızı sağlıyor.

Bu karışımı yiyen doktor yüzü görmüyor! Kış aylarında hastalıklardan koruyor

Soğuk havaların gelmesiyle beraber hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bu süreçte hasta olmamak için hem sağlıklı beslenmeli hem de ek olarak tüketeceğiniz kür tarifleri ile kendinizi tam anlamıyla koruma altına alabilirsiniz. İşte kış aylarında hastalıklardan koruyan mucize karışım...

HASTALIKLARA KARŞI ZIRH GİBİ KORUYOR

MALZEMELER:

  • 10 tane limonun suyu
  • Tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak
  • 1 kilo bal
  • 3 kat pamuklu bez

YAPILIŞI:
10 tane limonun suyu, tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak ve 1 kilo bal karıştırılarak cam kavanoza konur. Ağzı 3 kat pamuklu bezle kapatılır ve karanlık bir yerde 7 gün bekletilir. 7 gün sonra kavanozun kapağı kapatılarak buzdolabına konur. Bu karışım uzun süre dayanır.

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NASIL TÜKETİLMELİ?

Hazırlanan karışımdan günde bir defa olmak üzere 4 çay kaşığı yutulur. Her defasında ağza en fazla 1 çay kaşığı alınır. Bu miktarı çabuk yutmadan, ağızda dağılmasını sağlayacak şekilde dolandırarak eritmek gerekir. İlacın bu şekilde tüketilmesi önemlidir, çünkü ilacın midede değil, ağızda, kılcal damarlara emdirilmesi önemlidir. İlaç bitene kadar hergün belirli bir saatte aç karnına içilir.

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Bu karışım kalp ve beyin damarlarını temizleyerek açar, kanı temizler.

Bu ilaç, sağlıklı olanların hastalanmaması için, hasta olanların ise iyileşmesi için senede bir defa kullanılır.

Enfeksiyona iyi gelir.

Yüksek tansiyona iyi gelir ve tansiyonu dengeler.

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Mide problemlerinde oluşan sorunları çözmeye yardımcı olur.

Boğaz iltihaplanmalarına karşı etkilidir.

İçerisinde bulunan sarımsak sebebiyle kanın pıhtılaşmasının önüne geçilir ve vücutta kan akışını dengeler.

Damarlarda biriken kötü kolestrolü temizler. Böylelikle kan dolaşımını desteklemiş olur.


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bal limon sarımsak kolesterol grip nezle tansiyon

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